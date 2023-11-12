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Франция: на участников конференции по Палестине напали ультраправые

Лион, Франция
Лион, Франция Авторское право AFPTV
By Euronews
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В самом центре Лиона группа ультраправых напала на участников конференции по палестинской тематике.

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Во французском Лионе группа ультраправых совершила нападение на участников конференции, посвященной палестинской тематике.

Инцидент произошел в центре города.

Десятки людей с бейсбольными битами и палками ворвались в помещение, где шло мероприятие, на котором присутствовало порядка ста человек. В результате нападения пострадали по меньшей мере три человека.

Префектура Роны решительно осудила насилие. Представители полиции сообщили об аресте одного из нападавших.

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