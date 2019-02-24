Кризис в Венесуэле: напряжённость снизилась

Напряженность в Венесуэле снизилась после субботних столкновений между оппозиционными и правительственными силами.

На этом фоне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает варианты всех возможных действий для того, чтобы, по его словам, в Венесуэле восторжествовала демократия.

А глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала силы безопасности Венесуэлы отказаться от насилия, а также обвинили власти страны в использовании незаконных вооруженных групп для запугивания населения.

Накануне приказ президента Венесуэлы Николаса Мадуро не пускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам. На границе с Бразилией были убиты два человека, сотни собрашивхся на границе с Колумбией получили ранения.

"Вот, посмотрите, что в меня попало! Они стреляют в нас вот этой дробью и другими металлическими снарядами большего размера. Это самый маленький. Другие еще больше. Но они не стреляли в нас пулями, только потому что мы были на колумбийской стороне", — рассказывает сторонник оппозиции.

Между тем более сотни венесуэльских военных пересекли границу Колумбии и присоединились к оппозиции. Вот что говорит один из них: "Мы вынуждены выйти на улицы, чтобы сражаться за Венесуэлу. С тиранией нужно покончить. Все это несправедливо, мы должны помочь людям. А что делают власти? Они не помогают, они запугивают людей".

С 2015 года из-за кризиса Венесуэлу покинули почти три миллиона человек. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный легитимным главой Венесуэлы целым рядом стран, призывает международное сообщество к радикальным мерам. А действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро называет происходящее попыткой переворота.