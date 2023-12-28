Из Никарагуа в Испанию: новый проект переселения беженцев

Мадрид в рамках сотрудничества с Вашингтоном готов принять у себя несколько десятков мигрантов из Никарагуа, Венесуэлы, Гаити и Кубы. Цель проекта — снизить напряженность на границе США и Мексики.

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Анхель Рохас и его семья были вынуждены переехать из Никарагуа в Коста-Рику из-за угроз от режима Даниэля Ортеги. Теперь же они одни из первых 280 просителей убежища, которые будут переселены в Испанию в рамках соглашения между королевством, Канадой и США, призванного ослабить миграционный кризис на границе с Мексикой.

"Они не предлагали нам страны. Нам сказали, что есть предложение покинуть Коста-Рику с возможностью работы, но не сказали, какой именно. Страна сама выбрала нас", — рассказывает Анхель Рохас.

Испанское правительство пообещало принять сотни семей из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы, которые хотели покинуть страну и отправиться в опасное путешествие в США.

"Ситуация в Коста-Рике усложняется с каждым днем, потому что чем больше людей приезжает в страну, тем сложнее становится найти работу", — продолжает Анхель Рохас.

Американский проект, в котором участвует Испания, направлен на обеспечение безопасных форм мобильности для законной миграции. Но по эту сторону Атлантики ситуация не сильно отличается. По меньшей мере 3 000 человек погибли в море, пытаясь добраться до южной границы Европы. Для них также не существует безопасных транзитных маршрутов.

В 2023 году в Евросоюз нелегально въехали более 273 000 человек. НПО предупреждают, что новый Европейский миграционный пакт лишь еще больше усложняет доступ к убежищу.

"Больше средств вкладывается в границы, а не в защиту прав людей, которые хотят обратиться за международной защитой, или тех, кто хочет попасть в Европу, чтобы улучшить свои условия жизни. Мы вынуждаем этих людей в Европе рисковать жизнью, чтобы иметь возможность воспользоваться этим правом", — говорит Даниэль Дуке из организации Accem, которая помогает мигрантам в Испании.

Тем временем новый караван из 8000 мигрантов пробирается через Мексику к границе США. Только улучшение условий жизни в Латинской Америке может остановить их переселение.