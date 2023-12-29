Венесуэла начала военные учения в ответ на прибытие британского корабля в Гайану

By Euronews

Президент Венесуэлы поручил усилить оборону в восточной части Карибского моря и начать военные учения у Атлантического побережья.

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Венесуэла усиливает оборону в восточной части Карибского моря и начинает военные учения у Атлантического побережья в ответ на прибытие корабля ВМС Великобритании к берегам Гайаны.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал появление в регионе британского корабля "неприемлемой угрозой" для его страны.

Лондон отправил патрульный корабль HMS Trent в знак дипломатической и военной поддержки Гайаны на фоне обострившегося территориального спора вокруг богатого нефтью района Эссекибо.

В начале декабря в Венесуэле состоялся референдум по вопросу присоединения Эссекибо. 95% проголосовавших поддержали его аннексию. Власти Гайаны осудили проведение плебисцита.

14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне представители Венесуэлы и Гайаны договорились об отказе от применения силы в урегулировании территориального конфликта.