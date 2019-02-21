Беженцы из Мали: без крова и еды

В лагере для беженцев в Мбере царит тягостная атмосфера, но тем, кто бежал из Мали из-за разразившегося семь лет назад конфликта, это место дает возможность выжить. Лагерь находится на северо-востоке Мавритании. Здесь живут 55 тысяч человек. И если сейчас сюда прибывает меньше людей, говорить о том, что иссякает поток мигрантов, не приходится. В прошлом году в Мберу приехали 6000 человек. Они искали убежище от насилия и бандитизма.

Они нападают на людей на дорогах, отнимают все, что у них есть, а потом убивают. Многие мои соседи погибли. На меня тоже нападали, поэтому я решил перебраться сюда. Омар Беженец из Мали

Омара и его семью мы встретили в центре регистрации. Каждую неделю сюда приезжают в среднем 20 новых семей. Первое, что нужно сделать новоприбывшим, - предоставить свои личные и биометрические данные. Это необходимо для получения статуса беженца и гуманитарной помощи.

Как говорят в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, на попечении которого находится лагерь, проблема еще и в том, что широкой общественности мало что известно об этом кризисе.

У мавританского Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев до 2018 года были средства на покрытие только 15 процентов расходов. А Всемирная продовольственная программа в декабре смогла обеспечить едой только 5 процентов нуждающихся. Мы просто не можем прокормить людей, которые тут находятся Фадела Новак УВКБ ООН (Мавритания)

Мбера – единственный лагерь для малийцев на территории Мавритании. Здесь беженцы могут получить воду, какие-то продукты питания – в общем, минимум, чтобы выжить. В прошлом году ООН предоставила наборы для строительства временного жилья 2500 тысячам семей, но еще тысячи по-прежнему ждут этой помощи. А пока им приходится довольствоваться тем, что у них есть. Некоторые беженцы вынуждены жить в палатках по несколько месяцев.

"Конфликт в Мали привлекает всеобщее внимание, но о бремени, которое несут на себе соседние страны, оказывая помощь малийским беженцам, почти никто не говорит. Особое внимание на эту проблему сейчас обратило Верховное управление ООН по делам беженцев. А в это время тысячи беженцев здесь, в Мавритании, начинают новый год без крыши над головой и практически без доступа к продовольствию", - передает из Мавритании корреспондент Euronews Моника Пинна.