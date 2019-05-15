ЕС: юстиция и беженцы

В Люксембурге Европейский суд вынес вердикт, касающийся возможности высылки беженцев в случае совершения тяжкого преступления на территории стран-членов Евросоюза. Судьи постановили, что, если беженцу угрожают пытки, его, в ряде случаев, высылать нельзя. Но при этом, нарушив закон, человек лишится статуса беженца.

С другой стороны, лишение права на убежище или непредоставление его согласно законодательству ЕС не должно нарушать право на защиту, которое гарантируется Женевской конвенцией.

Вопрос о миграции и сопутствующие ему темы становятся ключевыми накануне выборов в Европарламент. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неоднократно заявлял, что "Евросоюз должен разместить 40 тысяч человек и расселить еще 20 тысяч человек, в обязательном или добровольном порядке, значения не имеет".

Полтора года назад Еврокомиссия подала в Европейский суд иск в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение согласованных с Евросоюзом национальных квот по приему мигрантов.

По оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше половины тех, кто добрался до Европы - это сирийцы, стремившиеся найти убежище от войны.

Четыре года назад более миллиона человек попросили убежища в странах Евросоюза, в прошлом (2018) году количество прошений уменьшилось наполовину.