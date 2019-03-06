"Невозвращенцы" российского Мундиаля

Более 12 тысяч выходцев из Африки, приехавшие в Россию во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу, по данным МВД РФ, нелегально остались в стране.

23-летний "Ламин" - из Габона ( своё настоящее имя раскрывать не захотел). Он въехал по паспорту болельщика в обход обычных визовых требований. Как и другие, "Ламин" надеялся найти работу и убежище в России или перебраться отсюда в Европу. Надежды не оправдались. Сейчас "Ламин" нашёл убежище в небольшой трёхкомнатной квартире на окраине Москвы, где вместе с ним живут ещё 8 мигрантов. Из вещей у него лишь немного одежды и привезённая из дома Библия. Паспорта болельщиков у всех давно просрочены, а МВД заявило, что до конца марта депортирует всех нелегалов.

"Я нигде не работаю, ситуация тяжёлая, - говорит "Ламин". Посмотрите, здесь мы спим, девять человек. Нам зачастую и есть бы было нечего, если бы не помогали добрые люди".

Некоммерческая волонтерская организация "Альтернатива" помогает жертвам современного трудового и сексуального рабства, среди них немало и российских "футбольных невозвращенцев".

Основатель движения Олег Мельников говорит:

"Большинство из них стали жертвами обычного обмана. Этот обман или привёл к тому, что сейчас очень большое количество граждан Нигерии находятся в России на нелегальном положении и а улице. И второе - это криминальная часть - к организации борделей и сексуальное рабству.

"Альтернатива" существует на пожертвования её членов и неравнодушных граждан. Движение помогает вызволенным из неволи людям легализовать своё положение, найти работу, выучить язык.

22-летняя Виктория, приехавшая по паспорту болельщика, попавшая в руки торговцев людьми. Её вынудили заняться проституцией. С помощью "Альтернативы" Виктории удалось бежать.

"Я очень хочу вернуться домой, но сначала мне нужно заработать намного денег, - говорит она. - Тогда, вернувшись в Нигерию, я смогу открыть небольшое дело".

Футбольные невозвращенцы - самая массовая за всю историю России миграция с африканского континента. Несмотря на трудности, многие из них не хотят уезжать.

31-летний Соломон поначалу устроился садовником, а сейчас безработный. Но надеется легализовать своё положение и остаться в России:

"Я не хочу уезжать. Если я вернусь в Нигерию, там будет ещё тяжелее. Без света, без воды.. Это не жизнь!"