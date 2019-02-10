Орбан: вопрос мигрантов - ключевой

Вопрос приёма мигрантов станет ключевым на выборах в Европарламент. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с ежегодной речью о положении нации. По его словам, Европа оказалась на распутье, и в странах, согласившихся впустить мигрантов, сократится христианское население: «У нас, жителей Центральной Европы, всё ещё есть своё будущее. Наше будущее – это продолжение жизни наших родителей, бабушек и дедушек, сохранение наших 1000-летних традиций, защита нашей экономики, нашей семьи и христианской культуры».

Премьер-министр объявил также о новых налоговых и ссудных льготах для семей в рамках правительственных мер, направленных на повышение в стране рождаемости. Он добавил, что предпримет усилия для того, чтобы в ближайшие годы в Венгрии экономический рост по-прежнему на два процента превышал средний по Европейскому союзу.

«После выступления премьера оппозиция объединилась, чтобы выразить собственное мнение о состояние нации, – передаёт корреспондент Euronews Нора Шенуда. –Акция прошла перед новой резиденцией премьера в исторической Будайской крепости, где недавно обосновался Орбан».

В воскресенье здесь собралось не так много людей, как во время предыдущих протестов, но они по-прежнему выступали с резкой критикой результатов деятельности правительства и состояния венгерской демократии.

– Страну ждут выборы в Европейский парламент. ЕС должен понять, что действия премьер-министра Орбана в Венгрии представляют собой угрозу для всего Евросоюза.

– Вы, дорогой Виктор, сделали свой народ вторым беднейшим в Евросоюзе. За последние три года 10 000 венгерских семей оказались на улице из-за вас.

После этих выступлений около тысячи человек направились отсюда к штаб-квартире Государственного контроля, оштрафовавшего оппозиционные партии перед всеобщими национальными выборами, а также перед выборами в Европейский парламент.