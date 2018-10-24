Орбан: "Брюссель хочет создать Европейскую империю"

Брюссель пытается создать Европейскую империю, подчиняя себе государства ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления по случаю годовщины Венгерского восстания 1956 года. По его словам, ЕС сейчас стремится распространить свою власть над европейскими странами точно так же, как в середине 20 века Советский Союз пытался установить свой режим над территорией Венгрии.