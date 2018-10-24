Брюссель пытается создать Европейскую империю, подчиняя себе государства ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления по случаю годовщины Венгерского восстания 1956 года. По его словам, ЕС сейчас стремится распространить свою власть над европейскими странами точно так же, как в середине 20 века Советский Союз пытался установить свой режим над территорией Венгрии.
Орбан: "Брюссель хочет создать Европейскую империю"
Орбан: "Брюссель хочет создать Европейскую империю"
"Нам придется самим участвовать в этой битве, и мы должны позвать тех, кто верит в Европу наций. Мы обязаны поднять флаг свободной и сильной Европы. Давайте выберем независимость и сотрудничество между нациями вместо глобализации и контроля. Давайте откажемся от идеологии глобализма и поддержим патриотизм".
Особой критике Орбан подверг миграционную политику ЕС. Премьер-министр убежден, что Брюссель намеренно отказался от использования своей военной и политической силы, которая могла бы оставить потоки мигрантов. Несогласные с политикой Орбана в тот же вечер вышли на акцию протеста. Она собрала несколько сот человек.