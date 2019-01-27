75-я годовщина снятия блокады Ленинграда

В России отметили 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда - одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны.

В Петербурге на Дворцовой площади прошел военный парад, который открыли курсанты, одетые в форму военных и моряков 1940-х годов. Они пронесли знамена и штандарты фронтов, принимавших участия в боях. Также по площади проехали легендарные Т-34.

Несмотря на мороз, на Дворцовой собралось множество петербуржцев, пришедших выразить уважение присутствующим на трибунах блокадникам.

Ленинград находился в осаде 872 дня - за это время от голода погибли около 700 тысяч человек, более 330 тысяч пали в бою. На Пискаревском кладбище, куда свозили жертв блокады и павших воинов Ленинградского фронта, прошла памятная церемония, Владимир Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина".

Президент заявил, долг современников передать правду о блокаде Ленинграда, о сотнях тысяч жертв будущим поколениям, подчеркнув, что никогда нельзя забывать о совершенных нацистами преступлений. Отметим, что ранее правительство Германии приняло решение выделить 12 млн евро на помощь блокадникам.