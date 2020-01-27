С.-Петербург отметил годовщину полного освобождения от блокады

На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения венков по случаю 76-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады. В церемонии приняли участие официальные лица во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, блокадники, ветераны и простые горожане.

Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда войска нацистской Германии и Финляндии прервали сухопутное сообщение города с остальной страной. После неудачной попытки штурма они приступили к разрушению города артиллерией всех калибров и воздушными бомбардировками. Зимой в городе практически кончились запасы топлива, а продовольствие сократились до критического уровня. Смертность от голода стала массовой. Красная армия делала несколько попыток прорыва блокады, но добилась успеха только в январе 1943 г. Полностью блокада была снята только 27 января 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской операции.

Пискарёвское кладбище стало местом массовых захоронений горожан, погибших в результате бомбардировок и голода. За время блокады погибли свыше 640 тыс мирных жителей. Красная армия при обороне и освобождении города потеряла более 330 тыс бойцов.