«Крепкая дружба» и «давление на Брюссель»

Обмен почестями и подарками, как свидетельство тесных и стратегически значимых отношений: так в Москве и Белграде описывают визит президента России в Сербию.

Александр Вучич получил из рук Владимира Путина медаль ордена Александра Невского. В свою очередь сербский лидер подарил российскому коллеге щенка овчарки по кличке Паша.

С Путиным в Сербию приехали четыре министра, члены делегаций говорят о двух десятках документов о сотрудничестве в самых разных сферах — от образования до военной техники.

Сербская оппозиция воспринимает происходящее как давление на Брюссель — в рамках курса на вступление в Евросоюз.

Елена Милич, директор Центра евроатлантических исследований:

«Сербия должна понять, что Россия всегда выбирает страну, которая не входит в ЕС, чтобы попытаться усилить трения и разногласия в регионе. Да, нам нужен российский газ, но было бы лучше, если бы эта сделка, квоты и условия соответствовали бы правилам и нормам ЕС».

Александр Вучич прямо заявил, что две главных для него темы — дешёвый российский газ и ситуация вокруг Косова. Россия разделяет позицию Сербии, обе страны резко осудили создание Вооружённых сил частично признанного государства.

Reuters

Об этом, среди прочего, говорили участники массового пророссийского шествия в Белграде. Эта манифестация на некоторое время затмила многотысячные антиправительственные протесты, которые не прекращаются в Сербии несколько недель.

«Нас всё же больше» Reuters

Сербское руководство остаётся в непростой ситуации, заявляя и о стремлении вступить в Евросоюз, и о намерении сохранить самые тесные отношения с Москвой.

Елена Каваллоне, Euronews:

«На фоне политических волнений в стране обсуждают возможность досрочных выборов. Но главной причиной беспокойства остаётся косовская проблема: только её решение поможет покончить с неопределённостью в отношениях и с Россией, и с западными партнёрами».