В Сербии строят "церковь Путина"

Дело в том, что три года назад, когда только начиналось строительство и местная епархия искала пожертвования, соответствующий запрос был сделан и в российское посольство. Неизвестно, были ли получены деньги на возведение храма из Москвы. Но с тех пор у местных жителей церковь прочно ассоциируется с именем российского лидера.

"Сербы и русские - два христианских народа, у нас общая история - история непростая, но Россия всегда была союзницей Сербии и помогала нам. А сербский народ, в свою очередь, знает, что может рассчитывать на российскую поддержку и религия в этом смысле играет немалую роль", - говорит Бранко Симонович, глава инициативной группы для сбора пожертвований.

При этом его не смущает, что храм божий связывают с именем известного политического деятеля. "Путин - это, по сути, уже бренд. Я думаю, что лучше церковь назвать его именем, чем видеть фото Путина на нижнем белье, мобильных телефонах и тому подобное", - считает Симонович.

На этой неделе российский лидер прибудет с официальным визитом в Сербию и обитатели деревни Банстол хотят верить, что у президента России найдется время заглянуть и к ним. Визит Путина в Сербию намечен на 17 января.