Срочная новость

Срочная новость

Сербия

Сербы блокировали президента

 Комментарии
 Павел Барсуков 
Сербы блокировали президента
Размер текста Aa Aa

Президент Сербии Александр Вучич покинул свою резиденцию, которую несколько часов блокировали оппозиционные манифестанты.

Им удалось прорвать полицейское оцепление и взять здание в собственное живое кольцо — чтобы не выпустить Вучича. Однако позже лидер активистов Бошко Обрадович отозвал своих сторонников.

Президент, находясь в живой блокаде, выступил с телеобращением к нации:

«Сербия не потерпит угроз насилия в чей-либо адрес. Те, кто считают, что хулиганством, оскорблениями и нападениями на людей они могут добиться политических целей — эти люди ошибаются. Я даже не хочу разговаривать с фашистами вроде Бошко Обрадовчича. Не намерен говорить с ним. Вы сами видите, я не собираюсь вступать в переговоры даже сейчас, когда моя жизнь в опасности. Я не боюсь».

Ранее манифестанты ворвались в здание национального телевидения, прервав эфир. Поводом для нападения объявили нежелание руководства канала приглашать оппозиционных лидеров на политические ток-шоу.

Протесты с требованием отставки Вучича не прекращаются с конца прошлого года. Формальным поводом стало избиение оппозиционного политика.