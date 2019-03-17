Сербы блокировали президента

Президент Сербии Александр Вучич покинул свою резиденцию, которую несколько часов блокировали оппозиционные манифестанты.

Им удалось прорвать полицейское оцепление и взять здание в собственное живое кольцо — чтобы не выпустить Вучича. Однако позже лидер активистов Бошко Обрадович отозвал своих сторонников.

Президент, находясь в живой блокаде, выступил с телеобращением к нации:

«Сербия не потерпит угроз насилия в чей-либо адрес. Те, кто считают, что хулиганством, оскорблениями и нападениями на людей они могут добиться политических целей — эти люди ошибаются. Я даже не хочу разговаривать с фашистами вроде Бошко Обрадовчича. Не намерен говорить с ним. Вы сами видите, я не собираюсь вступать в переговоры даже сейчас, когда моя жизнь в опасности. Я не боюсь».

Ранее манифестанты ворвались в здание национального телевидения, прервав эфир. Поводом для нападения объявили нежелание руководства канала приглашать оппозиционных лидеров на политические ток-шоу.

Протесты с требованием отставки Вучича не прекращаются с конца прошлого года. Формальным поводом стало избиение оппозиционного политика.