"Автолавка" - найдется почти все!

В самые отдаленные уголки Республики Татарстан и в любую погоду доставит "Автолавка" товары первой необходимости. Идея создать сеть передвижных магазинов, используя 75 микроавтобусов, пришла местным властям два года назад. Цель инициативы - предоставить жителям 700 населенных пунктов, в которых нет магазина, возможность регулярно получать продукты питания.

"Мы посещаем одиннадцать сел по определенному графику. Некоторые места мы посещаем два раза в неделю, другие три... Местные жители знают, во сколько магазин приедет и ждут нас", - говорит Ильнур Хайбуллин, глава местного потребительского общества.

Березовая грива - одна из таких забытых местной торговой сетью деревень. Как объясняет Гульсина Задайханова - заведующая "Автолавкой", микроавтобус привозит весь ассортимент, который предлагают стационарные магазины. Если чего-то не хватает или появляется спрос на новый товар, довозят в следующий раз.

Местные жители инициативой весьма довольны: "В основном, хлеб привозят, батон, крупы какие-то, молочные продукты. Обходимся, у нас ведь еще подспорье: картошка своя, лучок, яички свои", - говорит местная жительница Галина Уланова.

Помимо продуктов питания спросом пользуется обувь, хозяйственная утварь и бытовая химия. "Автолавка" не продает лишь спиртное (поскольку нет возможности установить в микроавтобусах терминалы, подключенные к государственной автоматизированной системе).