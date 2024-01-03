Tesla уступила лидерство по общемировым продажам электромобилей в последнем квартале прошлого года. Впервые компанию Илона Маска обогнал китайский конкурент.

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Tesla уступила лидерство по общемировым продажам электромобилей. Впервые компанию Илона Маска обогнал китайский конкурент. За последний квартал 2023 года концерн BYD реализовал 525 409 электрокаров. В то время как Tesla продала 484 507 машин за тот же период. Это свидетельствует о растущей мощи Китая как страны-производителя "зелёного автотранспорта".

Тем не менее, американский автопроизводитель остается лидером по общегодовым объёмам продаж и продолжает наращивать темпы сбыта. В период с октября по декабрь прошлого года его объёмы продаж увеличились на 20%, что больше, чем прогнозировали аналитики с Уолл-Стрит. Всего за 2023-й Tesla поставила своим клиентам миллион и восемьсот тысяч электромобилей, что на 38% больше в годовом исчислении.

Tesla остаётся мировым лидером

По данным компании, 96% произведённых автомобилей были Model 3 и Model Y. На оставшиеся 4% приходятся более дорогие Model X и Model S.

Судя по всему, бренд по-прежнему пользуется популярностью, несмотря на подпорченный критикой имидж генерального директора Илона Маска за его противоречивые комментарии в соцсетях и жёсткую позицию, которую он занял по отношению к профсоюзам, регулирующим органам и клиентам.

Маск недавно пообещал, что в 2024 году Tesla будет расти "быстрее", чем любая другая автомобильная компания в мире.

Тем временем, акции Tesla подешевели на 6 центов, и торги закрылись во вторник на отметке 248,42 доллара.

BYD выходит на европейский рынок

Между тем, BYD, финансируемый известным американским инвестором Уорреном Баффетом, считается самым быстрорастущим в мировой автопромышленности.

Это, к тому же, третий по величине в мире производитель аккумуляторов для электромобилей. Компания недавно нацелилась на европейский рынок, и планирует открыть завод в Венгрии, чтобы избежать каких-либо торговых ограничений.