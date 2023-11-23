К акции протеста польских перевозчиков на границе с Украиной присоединились фермеры

By Euronews

Польские дальнобойщики и фермеры протестуют против нечестной, по их мнению, конкуренции. Перевозчики блокируют движение транспорта на трёх КПП на польско-украинской границе уже в течение трёх недель.

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К акции протеста польских перевозчиков, которые блокируют движение грузового транспорта на границе Польши и Украины, присоединились фермеры.

Они выступают против импорта зерна из соседней страны, заявляя, что поток более дешевой продукции из Украины наносит серьёзный урон их бизнесу.

Фермеры также требуют субсидий на кукурузу и снижения сельскохозяйственного налога.

"Компенсации, дополнительные выплаты здесь нужны по одной простой причине: такая цена - не вина фермеров, это вина предыдущего правительства, которое не охраняло границу, не обеспечило нормальное функционирование торговли в Польше. Сельскохозяйственные рынки в стране разрушены", - заявил лидер объединения польских фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчак.

Польские перевозчики блокируют пропускные пункты уже три недели в знак протеста против недобросовестной, по их мнению, конкуренции со стороны украинских коллег. Несколько раундов переговоров при участии Варшавы, Киева и Брюсселя не привели к разрешению конфликтной ситуации.

Из-за протестов движение грузового транспорта на трёх пограничных переходах между Польшей и Украиной - Гребенне, Корчова и Дорохуск - практически полностью остановлено. На границе образовались длинные пробки.

Протестующие пропускают один грузовик в час. Исключение делается только для машин с гуманитарной помощью и военной техникой.

Они выдвигают три основных требования: вернуть требование получать разрешения на перевозку грузов по территории Польши и ЕС транспортными средствами из Украины, исключить польские автомобили из украинской электронной очереди е-Черга и запретить в Польше регистрацию транспортных компаний из стран, не входящих в ЕС.