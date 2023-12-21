Блокировавших подъезд к КПП на границе с Украиной венгерских автоперевозчиков не поддержали ни профсоюзы, ни правительство.

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Девять дней венгерские автоперевозчики блокировали движение транспорта на границе с Украиной. Акция протеста завершилась безрезультатно. Демонстрантов не поддержали ни профсоюзы, ни власти.

Дальнобойщики покинули КПП, но лишь на время: они обещают вернуться "с новыми силами".

Карой Самосфальви, венгерский водитель:

"Мы слышали лозунги из уст лидеров нашего правительства о том, что они никого не оставят на обочине дороги. Всё это оказалось неправдой".

Протестующие сетуют на то, что их коллеги отказались присоединиться к акции, поскольку ещё не осознали масштабы риска. Многие автоперевозчики, по словам демонстрантов, уже лишились работы из-за появления украинских дальнобойщиков на рынке ЕС.

Карой Самосфальви:

"Дальнобойщики из третьих стран могут выйти на европейский рынок со значительным ценовым преимуществом. Мы не можем конкурировать с ними".

В последние полтора месяца массово протестуют водители грузовиков и фур в соседних Польше и Словакии. Они тоже требуют от Брюсселя отменить льготы для украинских конкурентов, которые тот ввёл с целью поддержать украинские экспорт и торговлю. Транспортный поток был перенаправлен в другие страны, в том числе и в Венгрию.

Адам Мадьяр, корреспондент Euronews:

"Мы находимся примерно в 11 километрах от границы с Украиной. Когда мы приехали сюда, здесь заканчивалась очередь из грузовиков. В последние пять минут прибыло ещё около десяти машин".

В начале акции у погранперехода Захонь-Чоп венгерские дальнобойщики пропускали не больше двух грузовика в час.

"Неделю назад приходилось ждать по три дня, потому что очередь была длиной 28 километров. Сейчас проходимость немного лучше, пробка длиной километров 6. Проехать через границу можно уже часов за 15-17. Это немного. На других КПП происходит так много событий, что здесь лучше всего", - говорит украинский водитель.

Организаторы планируют возобновить акцию протеста в следующем году, обещая привлечь к транспортной блокаде ещё больше участников.