Главное из ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Как на нас отразится "брексит"? В минимальном значении, но он отразится на всей европейской экономике, на мировой экономике, в этом смысле на нас тоже, косвенно, опосредованно.

Президент ответил на 41 вопрос от журналистов из электронных и печатных СМИ: 16 из них представляли российские федеральные издания и каналы, 17 – региональные и 8 – зарубежные, среди последних и вопрос корреспондента Euronews Галины Полонской . Мы вели прямую текстовую трансляцию пресс-конференции и обобщили ключевые моменты общения Владимира Путина с представителями СМИ.

Мы знаем, где находится штаб, который пытается управлять миром. И он не в Москве.

Заинтересованы мы или нет в восстановлении полноформатных отношений с Великобританией? Да, заинтересованы, так же, думаю, как и заинтересована Британия, прежде всего, конечно, бизнес этой страны.

Об инциденте в Керченском проливе

Констатируем, что это [инцидент в Керчи] - это была провокация.

Зачем такое развитие событий нужно нашим украинским партнерам - понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента.

Он [Пётр Порошенко] свою задачу выполнил за счет интересов страны.

О церковном расколе на Украине

То, что сейчас происходит в православии, – (...) это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было ещё никогда со времён Советского Союза.

Украинская православная церковь Московского патриархата была полностью независимой. (...) Они делали всё самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была – духовная, упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси.

Сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначения, очень много, и деньги, что самое главное. (...) Я думаю, что это главный побудительный мотив, ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что Госсекретарь [США] позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, – это ни в какие ворота не лезет.

О российских рэперах

В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати, ну а как же! Вот, он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек.

По поводу задержания этих рэперов я с вами согласен. Это ни к чему, это результат обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет.

Но есть и другие элементы. Скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики и зачем нам потворствовать пропаганде наркотиков? Это деградация общества, деградация молодых людей, деградация нации. Мы что, хотим деградировать?

О ЧВК "Вагнер" и "поваре Путина" Евгении Пригожине

Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны. Они все люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.

Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит это сделать, думаю, и к вам придут с большим количеством петиций с требованиями защитить этот рынок труда.

Если ЧВК "Вагнер" что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Если они не нарушают российского закона, они вправе продавливать свои интересы в любой точке планеты.

О смерти российских журналистов в ЦАР

Преступление совершили какие-то местные группировки.

Там идет расследование, достоверных данных пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. Очень надеюсь, что мы когда-нибудь узнаем, что же в реальности там произошло.

Об отмене пенсионной реформы

Пять-семь лет будем жить спокойно, но пройдут эти пять-семь лет и страна вынуждена будет это сделать. Но придется сделать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе, и для женщин.

О женитьбе

Александр Юнашев, журналист "Life": А когда Вы женитесь? И на ком?

Владимир Путин: Это совсем разные вопросы. А Вы женаты?

Юнашев: Да, и не жалею. И всем советую.

Путин: Он женат, и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну, ладно. Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.

О здоровье

Здоровье - оно такое же, как у всех. То есть, я, слава Богу, занимаюсь спортом и все у меня в порядке. Стараюсь следить за этим здоровьем. Но также как и у всех, в межсезонье могут быть какие-то гриппы.

О российском флаге

Российский флаг никому не может мешать!

О газе

Газ у нас не закончится, у нас больше всего газа, чем в мире в целом.

Текстовая трансляция Euronews большой пресс-конференции Владимира Путина: