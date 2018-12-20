Главное из ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Президент России Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. В этом году она длилась 3 часа 45 минут, на нее были аккредитованы более 1700 журналистов.
Президент ответил на 41 вопрос от журналистов из электронных и печатных СМИ: 16 из них представляли российские федеральные издания и каналы, 17 – региональные и 8 – зарубежные, среди последних и вопрос корреспондента Euronews Галины Полонской. Мы вели прямую текстовую трансляцию пресс-конференции и обобщили ключевые моменты общения Владимира Путина с представителями СМИ.
О российской экономике
- Одно время мы и занимали пятое место по объёму экономики, по паритету покупательной способности, и мы сделаем это снова, я думаю. Но нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики. Вот на это и нацелены наши национальные проекты.
О том, доволен ли он работой премьера Дмитрия Медведева
О выходе США из договора РСМД
- Что если эти ракеты [средней и меньшей дальности - прим. редактора] появятся в Европе? Что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность.
- В целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте.
О стремлении управлять миром
- Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве.
О "брексите"
Как на нас отразится "брексит"? В минимальном значении, но он отразится на всей европейской экономике, на мировой экономике, в этом смысле на нас тоже, косвенно, опосредованно.
Заинтересованы мы или нет в восстановлении полноформатных отношений с Великобританией? Да, заинтересованы, так же, думаю, как и заинтересована Британия, прежде всего, конечно, бизнес этой страны.
Об инциденте в Керченском проливе
- Констатируем, что это [инцидент в Керчи] - это была провокация.
Зачем такое развитие событий нужно нашим украинским партнерам - понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента.
Он [Пётр Порошенко] свою задачу выполнил за счет интересов страны.
О церковном расколе на Украине
- То, что сейчас происходит в православии, – (...) это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было ещё никогда со времён Советского Союза.
- Украинская православная церковь Московского патриархата была полностью независимой. (...) Они делали всё самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была – духовная, упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси.
- Сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначения, очень много, и деньги, что самое главное. (...) Я думаю, что это главный побудительный мотив, ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что Госсекретарь [США] позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, – это ни в какие ворота не лезет.
О российских рэперах
В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати, ну а как же! Вот, он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек.
По поводу задержания этих рэперов я с вами согласен. Это ни к чему, это результат обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет.
Но есть и другие элементы. Скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики и зачем нам потворствовать пропаганде наркотиков? Это деградация общества, деградация молодых людей, деградация нации. Мы что, хотим деградировать?
О ЧВК "Вагнер" и "поваре Путина" Евгении Пригожине
Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны. Они все люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит это сделать, думаю, и к вам придут с большим количеством петиций с требованиями защитить этот рынок труда.
Если ЧВК "Вагнер" что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Если они не нарушают российского закона, они вправе продавливать свои интересы в любой точке планеты.
О смерти российских журналистов в ЦАР
Преступление совершили какие-то местные группировки.
Там идет расследование, достоверных данных пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. Очень надеюсь, что мы когда-нибудь узнаем, что же в реальности там произошло.
Об отмене пенсионной реформы
- Пять-семь лет будем жить спокойно, но пройдут эти пять-семь лет и страна вынуждена будет это сделать. Но придется сделать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе, и для женщин.
О женитьбе
Александр Юнашев, журналист "Life": А когда Вы женитесь? И на ком?
Владимир Путин: Это совсем разные вопросы. А Вы женаты?
Юнашев: Да, и не жалею. И всем советую.
Путин: Он женат, и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну, ладно. Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.
О здоровье
- Здоровье - оно такое же, как у всех. То есть, я, слава Богу, занимаюсь спортом и все у меня в порядке. Стараюсь следить за этим здоровьем. Но также как и у всех, в межсезонье могут быть какие-то гриппы.
О российском флаге
- Российский флаг никому не может мешать!
О газе
- Газ у нас не закончится, у нас больше всего газа, чем в мире в целом.
Текстовая трансляция Euronews большой пресс-конференции Владимира Путина: