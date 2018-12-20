"Euronews об этом не чирикает!"

Euronews: "В ООН была принята резолюция о милитаризации Россией Азовского моря, Крыма, части Черного моря. После того, что произошло с украинскими кораблями в Керченском проливе, были сообщения, о том, что Россия поставляет военную технику в Крым. Зачем России укреплять там военное присутствие, в Крыму, и готова ли Россия объявить всю акваторию Азовского моря своей территорией?"

Владимир Путин: "Это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко. Уже показывали в СМИ бортовой журнал, где прямо написано: "Проникнуть скрытно". Ну что это такое? "Скрытно"? Без лоцманской проводки. Это там неизвестно, что может случиться. Тем более некоторые деятели сегодня, которые правят бал в Киеве, публично заявляют о своей готовности взорвать этот мост. Естественно, мы не можем этого допустить. Это было бы просто нелепо с нашей стороны.

Вот и все. А что касается обычной деятельности, никто не ограничивает. Пожалуйста. Теперь по поводу режима Азовского моря. У нас есть договор от 2003, по-моему, года. Он о чем говорит? Он говорит о том, что прибрежная зона в 5 км, не как обычно в мире по международному морскому праву - 12 морских миль, а именно 5 км от берега - это территориальные воды государства. В данном случае России или Украины. А все остальное - общее море. Кстати говоря, вот рыбаков наших в свое время захватили, а они же не заходили в 5-км зону. Их захватили в общем море и капитана до сих пор держат. И ваш канал "Евроньюс" об этом не чирикает! Спокойно. Как будто так и надо. Так же как и захваченные наши другие моряки сухогруза. Тоже целая команда сидит. И об этом никто не вспоминает. Поэтому мы готовы придерживаться этих договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий".