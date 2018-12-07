«Аквариус» остановили

Гуманитарные организации «врачи без границ» и «SOS Средиземноморье» отказываются от дальнейшей эксплуатации «Аквариуса» — самого известного корабля, подбиравшего в Средиземном море нелегальных мигрантов.

Судно уже два месяца не может выйти в море — у него нет флага, то есть регистрации; против судовладельцев заведено дело о незаконном сбросе мусора в портах.

Правозащитники называют обвинения в адрес корабля и команды «нападками, клеветой и абсурдом».

Карлин Клейер, «Врачи без границ»:

«Для нас это сочетание факторов, среди которых — требование итальянского прокурора о конфискации судна, а кроме того — безуспешные поиски флага. Так что мы больше не считаем возможным продолжать использование корабля. Но это не значит, что мы откажемся от поиска другого корабля».

«Аквариус» выходил в море с февраля 2016 года, наряду с другими судами неправительственных организаций. Однако их деятельность пошла на убыль после договорённостей по мигрантам с Турцией и Ливией, а также после отказа Италии принимать корабли НПО.

В итоге каждый поход судна завершался длительными поисками порта, который согласился бы принять нелегалов. В одном из таких рейсов на борту находилась наш корреспондент.

НПО обвиняли в том, что их самовольные действия стимулируют нелегальную миграцию, контрабанду и торговлю людьми и подрывают усилия Евросоюза по нормализации происходящего.

«Аквариус» сменил несколько флагов: Гибралтар и даже Панама отозвали свои лицензии.

А в ноябре итальянская прокуратура обвинила судовладельцев в нелегальном сбросе мусора в порту: речь идёт, кроме прочего, об использованных медицинских принадлежностях, которые могли быть заражены менингитом и ВИЧ.