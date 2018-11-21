Полиция поднялась на борт "Аквариуса"

Аквариус в ближайшее время никого не спасет.

Власти Италии обвинили неправительственную организацию "Врачи без границ", помогающую спасать нелегалов в Средиземном море, в несоблюдении норм при сбросе отходов в итальянских портах.

Прокуратура Катании наложила арест на судно, которое пришвартовано в данный момент в порту Марселя во Франции.

По словам корреспондента Евроньюс Джорджии Орланди, в среду французская полиция поднялась на борт судна.

В течение последни суток сотрудники НПО игнорировали распоряжение об аресте Аквариуса и продолжали находиться на корабле, в результате чего могли быть уничтожены некоторые улики, сообщает наш корреспордент.

Речь идет о нелегальном сбросе 24 тонн пищевых отходов, шприцов и старой одежды, которая могла быть заражена ВИЧ и менингитом.

"Врачи без границ" осуждают решение итальянских судебных властей.

Марко Бертотто, адвокат НПО "Врачи без границ":

"Мы соблюдали все необходимые процедуры. Доказательство тому - за 3 года деятельности мы не получили ни предупреждений, ни штрафов, к нам не были приняты никакие предупредительные меры со стороны соответствующих органов".

Ещё в июне этого года итальянское правительство в соответствии со своим предвыборным обещаниями запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини прокомментировал ситуацию с Аквариусом в своем твиттере. Политик написалл: "Мне кажется, что я правильно сделал, что закрыл итальянские порты для НПО".

"Врачи без границ" собираются подать апелляцию в итальянский суд, требуя пересмотра обвинения.

Карлин Клейер, "Врачи без границ":

"Это уже не первый раз, когда нас обвиняют. Нас обвиняли в незаконной перевозке людей, в том, что мы перевозим медицинские принадлежности ненадлежащим образом, это было последнее обвинение. Таким образом, мы не считаем нынешнее обвинение правовым, это больше политическое давление, цель которого добиться, чтобы последнее поисково-спасательное судно прекратило свою деятельность в Средиземном море, в то время как там гибнет много людей".

Аквариус принадлежит франко-германской неправительственной организации "СОС Медитерранэ", судно занимается спасением мигрантов, отплывающих из Ливии в страны Евросоюза.

За последние 4 года НПО спасла около 120 тыс. человек.