Под "Адмиралом Кузнецовым" затонул док

По ситуации с пострадавшими в результате ЧП в доке 82-го СРЗ. Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен из дока на безопасное расстояние.