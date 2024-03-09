Флот США отразил атаку беспилотников хуситов

By euronews

Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский сухогруз Propel Fortune в Аденском заливе, а также "несколько военных эсминцев США". Военные США заявили, что сбили 15 беспилотников, запущенных хуситами, в районе Красного моря.

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Йеменские хуситы атаковали сухогруз Propel Fortune под флагом Сингапура в Аденском заливе, заявил военный представитель группировки Яхья Сареа в субботнем телеобращении. Он также заявил, что силы "Ансар Аллах" атаковали "несколько военных эсминцев США в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 дронов".

Военное командование США заявило, что сухогруз не пострадал и продолжил курс. Ранее военные США отметили, что сбили 15 беспилотников, запущенных хуситами, в районе Красного моря.

На этой неделе по меньшей мере трое моряков погибли в результате ракетной атаки хуситов на торговое судно в Аденском заливе. Это первый случай, когда обстрелы торговых судов, которые хуситы ведут с середины ноября, привели к гибели людей.

Противокорабельная ракета попала в либерийский сухогруз True Confidence, следовавший под флагом Барбадоса. Атака вынудила всех членов экипажа покинуть судно.

Военно-морская коалиция под руководством США действует в водах близ Йемена с декабря 2023 года, пытаясь противостоять атакам хуситов. В четверг американские войска нанесли удары по объектам вооружения мятежников в Йемене, в том числе по противокорабельным ракетам, установленным на грузовиках.

Однако, несмотря на серию воздушных налетов американских и британских войск на объекты хуситов, группировка, контролирующая наиболее густонаселенные районы Йемена, по-прежнему способна совершать серьезные атаки.