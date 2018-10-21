От Эр-Рияда ждут объяснений

На Западе сочли неубедительными предоставленные Эр-Риядом объяснения по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогджи. В США и ЕС по-прежнему настаивают на раскрытии обстоятельств гибели саудовского оппозиционера. В воскресенье Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, требуя предоставить факты, подтверждающие версию Саудовской Аравиии.

Как отметил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, под угрозой оказались стратегические отношения: «Если саудиты продолжат двигаться в том же направлении, что и сейчас, то есть, проведут серьёзное расследование, установят истину, установят факты, то в этом случае, полагаю, мы сможем сохранить сильные стратегические отношения с Саудовской Аравией. Иначе это не встретит понимая ни во Франции, ни в Европейском союзе, ни в Соединённых Штатах. Саудовская Аравия – стратегический партнёр, но не может быть отношений в отсутствие доверия, основанного на истине».

2 октября Джамаль Хашогджи вошёл в здание саудовского консульства в Стамбуле и больше оттуда не вышел. Лишь спустя две недели Эр-Рияд признал, что Хашогджи был там убит – но непреднамеренно. Многим это показалось неубедительным, включая Доминика Рааба, британского министра по «брекситу»: «Нет, на мой взгляд, это не внушает доверия, это ужасный случай. Мы поддерживаем турецкое расследование, и британское правительство хочет, чтобы виновные в этой смерти понесли ответственность».

Как было установлено в ходе расследования, проведённого турецкой стороной, подозреваемые в убийстве журналиста прибыли в Стамбул из Саудовской Аравии 2 октября и улетели на следующий день. Ряд СМИ утверждают, что некоторые из этих людей связаны с саудовскими службами безопасности и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.