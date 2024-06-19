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Саудовская Аравия: сотни паломников умерли от экстремальной жары во время хаджа

Паломников опрыскивают холодной водой в Мине, недалеко от священного города Мекка.
Паломников опрыскивают холодной водой в Мине, недалеко от священного города Мекка. Авторское право Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
Опубликовано
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По сообщениям прессы и дипломатов, не менее 550 человек погибли во время ежегодного паломничества мусульман в Мекку на фоне палящей жары.

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По меньшей мере 550 паломников, большинство их которых – египтяне, умерли от жары во время хаджа на западе Саудовской Аравии.

Ежегодное паломничество в этот раз снова проходило летом, в одном из самых жарких регионов мира. Государственное телевидение королевства сообщило, что температура в районе Большой мечети в Мекке, святом городе ислама, поднялась до 51,8°C в тени.

"Все они умерли от жары", за исключением одного паломника, который скончался, получив травму во время давки, сообщил один из египетских дипломатов агентству "Франс Пресс" (AFP), добавив, что эти цифры приводят в морге одной из больниц в районе Аль-Муайсем в Мекке.

Ранее во вторник МИД Египта заявил, что ведутся "поисковые операции египтян, которые считаются пропавшими без вести во время хаджа". В дипведомстве Иордании заявили, что выдали более 40 разрешений на погребение своих паломников – "жертв теплового удара" – в Мекке.

Среди погибших – граждане Туниса, Ирана, Сенегала и Индонезии.

В воскресенье саудовские власти заявили, что оказали помощь более чем 2 000 пострадавшим паломникам, не упомянув о смертельных случаях.

Хадж в условиях экстремальной жары.
Хадж в условиях экстремальной жары.AP Photo/Rafiq Maqbool

В недавнем докладе говорится, что средняя температура в местах проведения ритуалов повышается на 0,4°C каждые десять лет.

Хадж, состоящий из ряда кодифицированных обрядов, совершаемых в течение нескольких дней в центре Мекки и окрестностях города, является одним из пяти столпов ислама. Верующим предписывается совершить хадж хотя бы раз в жизни, если здоровье и материальное состояние позволяют сделать это. 

В этом году в хадже принимают участие 1,8 миллиона человек со всего мира. Разрешения распределяются властями Саудовской Аравии на основе квот для каждой страны. Тем, кто совершает паломничество без разрешения, грозит депортация и штраф.

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