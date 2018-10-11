Представители организации "Врачи без границ" заявили в четверг, что психическое здоровье беженцев, в том числе детей, которых Австралия направила в специальные лагеря на острове Науру, за последний год ухудшилось до такой степени, что некоторые из них находятся в "полукоматозном состоянии". Они не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать. По данным организации, на острове на данный момент находятся не менее 900 мигрантов, в том числе 115 детей. Почти все они живут в лагерях около 5 лет.
Узники Науру в отчаянии
Узники Науру в отчаянии
Островное карликовое государство Науру - одна из двух стран Тихоокеанского региона, где Австралия содержит просителей убежища, пытавшихся проникнуть в страну незаконным путем на лодках.
По словам врачей, состояние беженцев, переправленных Австралией на неопределенный срок в Науру, ужасает. Люди жалуются, что их положение - хуже чем в тюрьме, ведь находясь там, человек знает, когда наступит конец заключения. Из-за этого в последнее время увеличилось число попыток самоубийства.
"Беженцы на Науру жили надеждой, но их чувство собственного достоинства разрушено и уничтожено этой политикой удаленного содержания. Единственный способ для этих людей психологически выздороветь после продолжительной травматизации из-за бессрочного задержания, это - их немедленная эвакуация в стабильную и безопасная среду, где они смогут получить доступ к качественному психиатрическому лечению и пользоваться теми же основными свободами, которых заслуживают все люди", - говорит психолог Кристин Руфенер.
"Врачи без границ", получившие Нобелевскую премию мира в 1999 году, работали в Науру с ноября. В субботу правительство этого государства предписало сотрудникам организации прекратить деятельность в течение 24 часов.
По словам министра внутренних дел Австралии, с организацией "Врачи без границ" был заключен контракт на предоставление помощи местным жителям, а не беженцам и просителям убежища.