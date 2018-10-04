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Румыния

Референдум о правах ЛГБТ-сообщества в Румынии

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Референдум о правах ЛГБТ-сообщества в Румынии

Референдум о правах ЛГБТ-сообщества в Румынии
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О чём референдум?

В Румынии в первые выходные октября проходит проводит референдум, который может значительно затруднить заключение ЛГБТ-союзов, если население поддержит законодательный запрет на гомосексуальные браки.

Однополые браки, официальные или гражданские, и без того находятся в Румынии под запретом. Референдум лишь поставит точку в дискуссии. Он проводится на фоне введения более либеральных законов во многих странах Евросоюза в последние 20 лет.

Активисты консервативного подхода к гомосексуальным союзам считают, что волна подобной либерализации должна быть остановлена в Румынии.

На какой вопрос ответят избиратели?

Румын спросят, хотят ли они изменить конституцию страны, чтобы определить "брак" как союза между мужчиной и женщиной.

На сегодня в стране действует гендерно-нейтральное определение, описывающее брак как "супружеский союз".

"Коалиция за семью", в которую входят активисты из нескольких неправительственных организаций, проводит кампанию за законодательный гей-браков, опасаясь того, что существующая, нейтральная формулировка "откроет двери" для будущей легализации гомосексуальных союзов.

Позиция ЛГБТ-сообщества

"Румыния несет ответственность за защиту всех своих граждан - как гетеросексуалов, так и представителей ЛГБТИ-сообщества, - говорит Арпи Аветисян, юрист международной ассоциации ILGA-Europe, - Определение «семьи», предложенное сторонниками этого референдума, абсолютно не точно: оно отражает лишь малую часть того, что семья означает для людей в 2018 году. Этот подход несовместимо с сегодняшней реальностью и многообразием семейного устройства, которое признано многими международными органами по правам человека и европейскими судебными инстанциями".

Активист правозащитной группы MozaiQ, Влад Виски, в интервью Euronews сказал, что гей-сообщество Румынии бойкотирует это голосование:

"Права человека не могут быть предметом всенародного голосования."

Для победы той или иной позиции на референдуме её сторонникам необходимо заручиться поддержкой пяти миллионов голосующих - или 30% избирателей. Как утверждает Влад Виски, объявление референдума две недели само по себе уже вызвало рост общественной неприязни в отношении ЛГБТ-сообщества.

"Выражение ненависти к ЛГБТ из маргинальной тенденции стало обычным делом и это оказывает влияние на многие группы населения, а между тем права всех меньшинств без исключения будут поставлены под вопрос. - поясняет Виски, - По всей стране развешены баннеры, которые призывают людей голосовать, чтобы защитить детей от геев".

Позиция сторонников референдума

"Референдум не поддерживают какие-либо определённые партии или политики, люди собираются голосовать за защиту своих детей, чтобы избавить их жизнь от потока лживой идеологии о сексуальной революции, ложь, которая исходит от тех, кто хочет нас всех перевоспитать - и родителей, и детей", - говорится в петиции "Коалиции за семью", которая собрала три миллиона подписей для созыва референдума.

"Нужно помнить, насколько важны ваши голоса и ваше участие, и насколько наши дети и внуки нуждаются в защите и нашей мобилизации для защиты их прав и их будущего. Определение брака как союза между мужчиной и женщиной в румынской конституции позволит сохранить истину христианской цивилизации в нашем мире, в нашем общество, в нашей жизни".

Инициативу референдума поддержала Православная Церковь и другими религиозные организации, а в парламенте Румынии поддержку оказали все политические партии за исключением одной.

"Коалиция за семью" выступает также за отмену субсидий на контрацепцию и свободное право на аборт, что вынуждает родителей несовершеннолетних детей проходить специальное консультирование при намерении подать на развод, а также снижает уровень налогообложения для традиционных супружеских пар.

Как в Румынии относятся к представителям ЛГБТ?

Однополые связи перестали быть в Румынии преступлением в 2001 году, значительно позже, чем в соседних странах.

Ежегодное исследование ILGA-Europe показало, что страна находиться на 25 месте среди 28 государств ЕС в плане развития законодательства, сдерживания публичной ненависти и дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества.

На прошлой неделе публикация на странице Facebook известного писателя и владельца гей-бара Алекса Андроника была широко растиражирована соцсетями. Вот что он пишет:

"Отнимите у меня права, которых и так нет, если это вас успокоит, приблизит вас к Богу, укрепит традиции и благосостояние семьи. Поступайте по собственному наитию. Я-то хорошо знаю, каково это - не иметь возможность поступать согласно своим чувствам."

В сети его высказывания вызвали как поддержку, так и ненависть в форме прямых угроз.

Bună! Numele meu este Alex și nu vreau să fur copiii nimănui. Aseară, spre orele dimineţii aş spune, undeva pe la 3am,...

Publiée par Alex Andronic sur Jeudi 27 septembre 2018