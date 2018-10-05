Союз супругов или мужчины и женщины?

В Румынии в выходные состоится референдум по вопросу фактического конституционного запрета однополых браков. Сейчас понятие брака сформулировано нейтрально: «супружеский союз». Эту фразу предлагается заменить на «союз мужчины и женщины». Соответствующую инициативу выдвинули ещё в позапрошлом году.