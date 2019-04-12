В Киеве пытались сорвать съезд лесбиянок

В Киеве активисты праворадикальных и религиозных организаций пытались сорвать Европейскую лесбийскую конференцию, которая началась в одном из отелей столицы. С плакатами «Гомосексуализм — это болезнь», «ЛГБТ — вон из страны» и подобными они пытались прорваться в здание.

«В основном здесь традиционное общество. И как бы мы к ним ни относились — а мы относимся к ним по-человечески может быть и неплохо — но мы должны выйти и сказать „нет“, пот ому что мы несём ответственность за эту страну».

По словам участниц конференции, радикалы распылили перечный газ — пострадали около десяти человек. К отелю были вызваны скорая помощь и полиция. Прямых столкновений удалось избежать: правоохранители не пустили вооружённых битами активистов в гостиницу.

«Вот именно поэтому мы собираемся здесь, чтобы обсудить, имеем ли и мы право публично выражать своё мнение. И мы соберёмся вновь, нас не запугает кучка лесбофобов и гомофобов, которые всё ещё пытаются насаждать старомодные патриархальные ценности».

Участницы конференции констатируют, что украинские лесбиянки — одно из самых уязвимых меньшинств, постоянно страдают от домашнего насилия и дискриминации. Но при этом и во многих других странах Европы к власти приходят движения, негативно относящиеся к ЛГБТ-сообществу.