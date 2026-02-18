Видео. Жители Газы встречают Рамадан на фоне экономических трудностей

Во вторник жители города Газа отправились на рынки, чтобы подготовиться к Рамадану, делая покупки в уличных лотках, расположенных среди сильно повреждённых зданий.

Торговцы продавали хлеб, орехи и сухофрукты, пока люди пробирались по улицам, заваленным обломками.

Несколько жителей рассказали, что рост цен, нехватка наличных и масштабные разрушения изменили атмосферу по сравнению с прежними годами.

Рамадан, месяц поста и молитвы для мусульман во всём мире, наступает через несколько месяцев после того, как в октябре вступило в силу хрупкое прекращение огня после более чем двух лет войны между Израилем и ХАМАС.