Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Палестинка покупает праздничные огни в преддверии месяца поста Рамадан в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, во вторник, 17 февраля 2026 года.
No Comment

Видео. Жители Газы встречают Рамадан на фоне экономических трудностей

Последние обновления:

Жители Газы закупают продукты к Рамадану, но разрушения от войны и тяжёлый экономический кризис омрачают священный месяц.

Во вторник жители города Газа отправились на рынки, чтобы подготовиться к Рамадану, делая покупки в уличных лотках, расположенных среди сильно повреждённых зданий.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Торговцы продавали хлеб, орехи и сухофрукты, пока люди пробирались по улицам, заваленным обломками.

Несколько жителей рассказали, что рост цен, нехватка наличных и масштабные разрушения изменили атмосферу по сравнению с прежними годами.

Рамадан, месяц поста и молитвы для мусульман во всём мире, наступает через несколько месяцев после того, как в октябре вступило в силу хрупкое прекращение огня после более чем двух лет войны между Израилем и ХАМАС.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА