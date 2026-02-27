Видео. Анжель вернулась на сцену Брюсселя после четырёхлетнего перерыва

У Королевского театра Ла-Монне в Брюсселе собрались тысячи человек, чтобы впервые за четыре года увидеть бельгийскую певицу Анжель.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Певица представила премьеру нового клипа, снятого совместно с электронным дуэтом Justice, и призналась, что особенно рада выступать в родном городе.

Поклонники назвали событие важным культурным событием и поблагодарили за возможность увидеть ее живьем.

По словам Анжель, сотрудничество началось после знакомства с Justice на одном из концертов: их совместная работа превратила ее песню «What You Want» в новый хит.