Пакистан объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном

Местные жители и работники гражданской обороны смотрят на то, как бульдозер расчищает завалы дома, пострадавшего от удара пакистанской армии через границу, Афганистан, воскресенье, 22 февраля 2026 г.
Местные жители и работники гражданской обороны смотрят на то, как бульдозер расчищает завалы дома, пострадавшего от удара пакистанской армии через границу, Афганистан, воскресенье, 22 февраля 2026 г. Авторское право  AP Photo/Hedayat Shah
Авторское право AP Photo/Hedayat Shah
By Emma De Ruiter
Опубликовано
В прошлое воскресенье Пакистан нанес авиаудары, как утверждалось, по террористическим лагерям в Афганистане. В четверг Афганистан захватил две пакистанские военные базы и почти 20 КПП на границе. В пятницу Пакистан объявил о начале "открытой войны".

В ночь на пятницу, 27 февраля, Пакистан нанес удары по крупным городам Афганистана, включая Кандагар и столицу Кабул. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у его страны закончилось "терпение" и объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что в результате операции были убиты 133 талибов, более 200 получили ранения.

Это произошло после того, как вечером в четверг афганские силы атаковали пакистанские пограничные войска в отместку за авиаудары, нанесенные Пакистаном в воскресенье. Тогда в Исламабаде заявили, что целью воскресной операции были лагеря террористических организаций "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "Исламское государство" в афганской провинции Хорасан.

В пятницу министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф написал в соцсети X, что Пакистан надеялся на мир в Афганистане после вывода войск НАТО и ожидал, что талибы сосредоточатся на благополучии афганского народа и региональной стабильности. Вместо этого, по его словам, талибы превратили Афганистан "в колонию Индии", собрали боевиков со всего мира и начали "экспортировать терроризм".

Исламабад часто обвиняет соседнюю Индию в поддержке запрещенной Армии освобождения белуджей и пакистанских талибов. Нью-Дели эти обвинения отрицает.

Отношения между соседями ухудшились в последние месяцы. Сухопутные пограничные переходы оказались фактически закрыты после смертоносных боев в октябре, в которых погибли более 70 человек с обеих сторон.

Пакистан обвиняет Афганистан в бездействии в отношении групп боевиков, совершающих нападения на пакистанской территории, что правительство талибов отрицает.

После первоначального прекращения огня при посредничестве Катара и Турции состоялось несколько раундов переговоров, но они не привели к достижению прочного соглашения.

Военные обеих стран заявили о гибели десятков солдат в ходе последней вспышки насилия на границе, которая последовала за многочисленными ударами пакистанских войск по Афганистану и столкновениями вдоль границы в последние месяцы.

Месяцы насилия на границе

В последние месяцы в Пакистане и Афганистане произошла серия взрывов, совершенных террористами-смертниками.

Среди них – нападение на шиитскую мечеть в Исламабаде, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство".

Региональное отделение этой группировки, "Исламское государство – Хорасан", также взяло на себя ответственность за смертельный взрыв в ресторане в Кабуле в прошлом месяце.

После неоднократных нарушений первоначального соглашения о прекращении огня в феврале в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, выступившая посредником при освобождении трех пакистанских солдат, захваченных Афганистаном в октябре.

В октябре 2023 года Пакистан начал широкомасштабные меры по высылке мигрантов без документов, призывая тех, кто находится в стране, покинуть ее по собственному желанию, чтобы избежать ареста и принудительной депортации, и насильно выдворяя других. Примерно в то же время Иран начал репрессии против мигрантов.

С тех пор через границу в Афганистан устремились миллионы людей, в том числе те, кто родился в Пакистане несколько десятилетий назад, построил там свою жизнь и создал бизнес.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, только в прошлом году в Афганистан вернулись 2,9 млн человек, а в этом году их уже около 80 000.

Дополнительные источники • AP, AFP

