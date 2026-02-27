Видео. Бразилия спешит найти выживших после смертоносных наводнений в Минас-Жерайс

В Жуис-ди-Фора машинист экскаватора Эвералду де Алмейда рассказал, что бригадам приходится работать медленно, расчищая грязь в парке Жардин-Бурньер, где обрушились дома и под завалами по-прежнему остаются люди. Он пояснил, что любая неосторожность может повредить тела, все еще находящиеся под обломками.

Свыше 5 000 жителей покинули свои дома, поскольку новые ливни вызывают опасения очередных бедствий. Спасатели и соседи разыскивают пропавших без вести, а другие ненадолго возвращаются в пострадавшие районы, чтобы забрать вещи и домашних животных.

Власти предупреждают, что дожди, по прогнозам, продолжатся до конца выходных, что усложнит работы по ликвидации последствий в регионе, который раз за разом страдает от экстремальных погодных явлений, связанных, по данным ученых, с изменением климата.