Швеция: беспилотник, обезвреженный вблизи французского авианосца "Шарль де Голль", предположительно является российским

Корабль "Шарль де Голль"
Корабль "Шарль де Голль" Авторское право  AP Photo - Archives
Авторское право AP Photo - Archives
Опубликовано
Шведская армия обезвредила предположительно российский беспилотник около французского авианосца "Шарль де Голль", немедленно активировав систему помех

Беспилотник, обезвреженный в среду в непосредственной близости от французского авианосца "Шарль де Голль" во время стоянки в Мальме, может быть российского происхождения, заявил в четверг министр обороны Швеции Поль Йонсон.

По его словам,"российское военное судно находилось в непосредственной близости во время инцидента. Это подозрительное судно продолжило свой маршрут в сторону Балтийского моря". Он добавил, что по поводу инцидента были получены сообщения от датских властей.

Инцидент произошел в проливе Эресунн, примерно в 13 километрах от корабля, который стоял на якоре перед участием в учениях НАТО в Балтийском море.

Радарные системы авианосца не заметили дрон, но он попал в поле зрения судна шведских ВМС во время патрулирования, оно активировало систему электронных помех, чтобы нарушить навигацию аппарата и прервать связь с его оператором. После этого связь была потеряна. Неизвестно, удалось ли дрону вернуться на корабль, с которого он прилетел, или же он просто разбился в море.

После этого инцидента генеральный штаб французских вооруженных сил постарался заверить Стокгольм в прочности военного сотрудничества Стокгольмом. Париж официально подтвердил, что шведские системы обнаружения и предупреждения "сработали идеально", демонстрируя растущую оперативную совместимость между Францией и Швецией, новым членом НАТО.

ВМС Франции утверждают, что этот инцидент не оказал никакого оперативного влияния на повседневную жизнь авианосца и его экипажа.

Война нервов в "серой зоне"

Спустя четыре года после того, как Москва начала масштабную агрессию в Украине, Европа столкнулась с тревожным ростом числа вторжений в воздушное пространство над своими самыми стратегическими объектами.

Франция не осталась в стороне: в декабре прошлого года армии пришлось задействовать свои системы электронных помех, чтобы нейтрализовать подозрительный аппарат, пролетавший над военной базой Иль-Лонг, стоянки атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SNLE) и основой национальных сил сдерживания.

Эксперты считают, что речь идет не о простом техническом любопытстве. Цель Москвы - проверить реакцию натовской обороны в режиме реального времени, выявить недостатки в системах обнаружения и, прежде всего, оказывать постоянное психологическое давление на европейские столицы. Действуя в этой "серой зоне", на полпути между миром и открытой конфронтацией, Россия, похоже, стремится постепенно ослабить сплоченность и устойчивость союзников Киева, стараясь при этом не переступить порог, который спровоцировал бы прямой военный ответ.

Дополнительные источники • AFP

