Скорбящие несут тела двух боевиков ХАМАС, погибших в результате удара израильской армии, в больнице «Шифа» в городе Газа
Видео. Рамадан в Газе проходит в трауре на фоне хрупкого перемирия и руин

В Газе Рамадан проходит на фоне траура, разрушенных домов и массового исхода, а глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупреждает о долгосрочных последствиях.

По мере того как Рамадан входит во вторую неделю, многие семьи соблюдают священный месяц вдали от своих домов, а другие все еще разыскивают родственников, которые, как считают, остаются под завалами.

Палестинские семьи собрались в больнице «Аль-Шифа» после того, как в результате ночных ударов израильских беспилотников 26 февраля, по данным местных властей, погибли несколько человек, в том числе полицейские и мирные жители. Тела, завернутые в белые саваны, несли по переполненным дворам — картина, ставшая уже привычной, несмотря на хрупкое прекращение огня, действующее с конца 2025 года. В больницы продолжают поступать раненые и погибшие, что лишь усиливает опасения, что после месяцев войны и вынужденного переселения вернуть стабильность будет непросто.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил, что продолжающиеся военные операции и массовое перемещение людей могут необратимо изменить облик палестинских общин. Израиль отвергает эти обвинения, заявляя, что его действия направлены против вооруженных группировок.

