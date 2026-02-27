Видео. Тренд терианов: молодежь в масках животных собирается в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе всё больше подростков называют себя «терианами» – людьми, которые утверждают, что ощущают ментальную или духовную связь с животными, не относящимися к человеческому виду.
На встречах в городских парках участники надевают маски животных, передвигаются на четвереньках или объединяются в социальные «стаи».
Тренд стремительно набирает популярность в TikTok: хештег #therian уже превысил отметку в 2 миллиона публикаций, а Аргентина лидирует по вовлечённости в Латинской Америке.
Одни участники воспринимают это как часть своей идентичности, другие считают происходящее перформансом или просто развлечением.
Движение вызвало бурные споры в сети, к обсуждению его социального влияния подключились психологи.