В ЕС ждут предложения Макрона перебраться под его "ядерный зонтик"

By Euronews, Alexei Kavalerov
Франция готовится обнародовать обновленную доктрину ядерного сдерживания. Она может содержать сценарий перевода соседей по ЕС под ее ядерную защиту.

Евросоюз ждет анонсированной офисом президента Макрона программной речи французского лидера, в которой он представит обновленную ядерную доктрину. Выступление Макрона запланировано на 2 марта. Издание Politico сообщает, что некоторые страны, такие как Германия и Швеция, подтвердили, что ведут переговоры с Парижем по проблеме ядерного сдерживания.

Весной прошлого года Макрон допустил, что в условиях изменения отношений с США и региональной нестабильности может взять страны ЕС под свой ядерный зонтик. Франция единственной в ЕС располагает ядерным арсеналом (вторая европейская страна, имеющая ядерное оружие - Великобритания, не являющаяся членом Ес - прим.).

Элоиз Файе, специалист по ядерному сдерживанию Французского института международных отношений, считает такой сценарий реалистичным."Если однажды у нас появятся причины не верить больше в гарантии безопасности США, если все силы, как ядерные, так и конвенциональные, будут выведены из Европы, то в этом случае Франция и Великобритания действительно должны будут активизироваться, возможно, увеличить количество боеголовок", - заявила она в интервью Euronews.

В 2020 году президент Макрон сообщал, что у его страны "менее 300 боеголовок", достаточных для того, чтобы нанести "неприемлемый ущерб любому, кто угрожает жизненно важным интересам Франции".

"Президент Макрон не раз призывал начать стратегический диалог с союзниками о роли французского ядерного оружия в Европе. И поэтому его нынешняя речь даст возможность все прояснить, предложить конкретные идеи и инициативы по усилению роли французского сдерживания в Европе", - комментирует Файе.

Тем временем постоянный представитель США в ЕС Эндрю Паздер в интервью агентству Bloomberg заявил, что Вашингтон не планирует лишать Европу "ядерного зонтика". А Москва ранее увидела в планах президента Франции "нотки ядерного шантажа" и желание стать "ядерным патроном Европы".

