В ЕС ждут предложения Макрона перебраться под его "ядерный зонтик"

Евросоюз ждет анонсированной офисом президента Макрона программной речи французского лидера, в которой он представит обновленную ядерную доктрину. Выступление Макрона запланировано на 2 марта. Издание Politico сообщает, что некоторые страны, такие как Германия и Швеция, подтвердили, что ведут переговоры с Парижем по проблеме ядерного сдерживания.

Весной прошлого года Макрон допустил, что в условиях изменения отношений с США и региональной нестабильности может взять страны ЕС под свой ядерный зонтик. Франция единственной в ЕС располагает ядерным арсеналом (вторая европейская страна, имеющая ядерное оружие - Великобритания, не являющаяся членом Ес - прим.).

Элоиз Файе, специалист по ядерному сдерживанию Французского института международных отношений, считает такой сценарий реалистичным."Если однажды у нас появятся причины не верить больше в гарантии безопасности США, если все силы, как ядерные, так и конвенциональные, будут выведены из Европы, то в этом случае Франция и Великобритания действительно должны будут активизироваться, возможно, увеличить количество боеголовок", - заявила она в интервью Euronews.

В 2020 году президент Макрон сообщал, что у его страны "менее 300 боеголовок", достаточных для того, чтобы нанести "неприемлемый ущерб любому, кто угрожает жизненно важным интересам Франции".

"Президент Макрон не раз призывал начать стратегический диалог с союзниками о роли французского ядерного оружия в Европе. И поэтому его нынешняя речь даст возможность все прояснить, предложить конкретные идеи и инициативы по усилению роли французского сдерживания в Европе", - комментирует Файе.

Тем временем постоянный представитель США в ЕС Эндрю Паздер в интервью агентству Bloomberg заявил, что Вашингтон не планирует лишать Европу "ядерного зонтика". А Москва ранее увидела в планах президента Франции "нотки ядерного шантажа" и желание стать "ядерным патроном Европы".