Видео. На необычных кадрах из Турции буйволы нежатся в горячих источниках

Когда регион сковывают морозы, животных загоняют в термальные источники Будаклы возле Гюроймака: в естественно подогретой воде смывают хлевную грязь, снимают физическое напряжение и поддерживают удои.
Каждые десять дней животноводы гонят стадо несколько километров к тёплым водам, нередко часами ведя его по снегу. Вокруг тёмных силуэтов поднимается пар, притягивая фотографов в долину у подножия вулкана Немрут.
Местные жители говорят, что такая регулярная процедура помогает заживать ранам и делает животных спокойнее зимой, превращая источники в простой спа‑курорт под открытым небом.
Питаемые геотермальным теплом вулкана Немрут, термальные источники Будаклы втягивают дождевую воду на большую глубину, где она прогревается в трещиноватых вулканических породах, а затем естественным образом выходит на поверхность с температурой около 40 °C.