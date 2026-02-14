Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Водяные буйволы купаются в источниках Будаклы
No Comment

Видео. На необычных кадрах из Турции буйволы нежатся в горячих источниках

Последние обновления:

На востоке провинции Битлис фермеры загоняют буйволов и лошадей в 40-градусные термальные источники Будаклы, чтобы искупать их, подлечить и сохранить высокое качество молока в морозы ниже нуля.

Когда регион сковывают морозы, животных загоняют в термальные источники Будаклы возле Гюроймака: в естественно подогретой воде смывают хлевную грязь, снимают физическое напряжение и поддерживают удои.

Каждые десять дней животноводы гонят стадо несколько километров к тёплым водам, нередко часами ведя его по снегу. Вокруг тёмных силуэтов поднимается пар, притягивая фотографов в долину у подножия вулкана Немрут.

Местные жители говорят, что такая регулярная процедура помогает заживать ранам и делает животных спокойнее зимой, превращая источники в простой спа‑курорт под открытым небом.

Питаемые геотермальным теплом вулкана Немрут, термальные источники Будаклы втягивают дождевую воду на большую глубину, где она прогревается в трещиноватых вулканических породах, а затем естественным образом выходит на поверхность с температурой около 40 °C.

