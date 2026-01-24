Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в центре слева, и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен идут в Нууке, Гренландия, в пятницу, 23 января.
No Comment

Видео. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Гренландию в знак поддержки

Последние обновления:

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Нуук, столицу Гренландии, для переговоров с лидером территории Йенсом-Фредриком Нильсеном после напряженной недели.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретилась с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном во время своего визита на остров в пятницу.

Фредериксен прилетела в Нуук из Брюсселя, где участвовала в саммите лидеров Европейского союза и встретилась с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

После приземления в аэропорту Нуука Фредериксен встретил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, который обнял её.

По словам Нильсена, Рютте передал сообщение о том, что Гренландия готова сделать больше и принять у себя миссию НАТО.

Трамп, который неоднократно утверждал, что США нуждаются в Гренландии, чтобы противостоять угрозам со стороны России и Китая, в среду внезапно отменил пошлины, которые он грозил ввести для восьми европейских стран, чтобы добиться контроля США над Гренландией.

