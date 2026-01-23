Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Шторм «Гарри» вызвал сильное наводнение, вид с воздуха на Капотерру, Сардиния, Италия, 22 января 2026 года
Видео. Циклон «Гарри» вызывает серьезные разрушения на Сардинии и в южной Италии

Циклон «Гарри» опустошил Сардинию, по предварительным оценкам губернатора Алессандры Тодде материальный ущерб может достигнуть сотен миллионов евро.

Циклон «Гарри» нанес по всей Сардинии масштабный и серьезный ущерб. По словам регионального губернатора Алессандры Тодде, потери могут достигнуть сотен миллионов евро.

Наводнения затронули как городские, так и сельские районы, а ключевая инфраструктура оказалась под серьезной нагрузкой. Несколько основных дорог остаются закрытыми.

По словам Тодде, на оценку полного экономического воздействия циклона «Гарри» на Сардинию уйдут несколько дней. Часть ущерба пока не видна, особенно в портах, на дорогах и в прибрежных районах.

Пляжи и берега, размытые штормом, потребуют тщательной оценки и восстановления, прежде чем станут ясны масштабы потерь.

