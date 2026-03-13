Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"До сих пор ни один щит не был непробиваемым": Leonardo испытывает "Микеланджело" в Украине

Презентация бизнес-плана Леонардо
Презентация бизнес-плана Леонардо Авторское право  © Leonardo S.p.A. and subsidiaries.
Авторское право © Leonardo S.p.A. and subsidiaries.
By Stefania De Michele
Опубликовано
Итальянский лидер в области аэрокосмической и оборонной промышленности, Leonardo отправит компоненты купола ПВО Michelangelo в Украину для проведения эксплуатационных испытаний к 2026 году. Мультидоменная платформа объединяет ИИ, кибернетику и высокопроизводительные вычисления.

В условиях всё более нестабильной международной обстановки, когда страны всё меньше готовы противостоять воздушным атакам, беспилотникам, гиперзвуковым ракетам и гибридным угрозам, Leonardo - итальянская аэрокосмическая и оборонная транснациональная корпорация - даёт ответ своим Michelangelo Dome.

Это мультидоменная платформа, объединяющая запатентованные технологии в воздушной, наземной, морской, космической и кибер-областях, использующая искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и объединение данных. Это не отдельный продукт, а модульная открытая архитектура, создающая динамический "купол" защиты, рассчитанный на взаимодействие и сотрудничество в том числе на уровне НАТО.

На презентации промышленного плана на 2026-2030 годы в Риме в четверг генеральный директор и управляющий директор Leonardo Роберто Чинголани подвел итоги проекта и объяснил, что после завершения предварительных работ в 2025 году и выхода группы на полную мощность в конце текущего года, некоторые компоненты системы будут отправлены в Украину для тестирования в оперативном контексте к концу 2026-го.

Чинголани отметил, что по соображениям конфиденциальности более подробная информация об испытаниях не может быть предоставлена.

"Контекст драматичен, - сказал он, - сейчас в мире насчитывается более 60 конфликтов, и это, к сожалению, очевидно всем. Спрос на оборонные системы огромен, как видно из недавних разработок в Иране и Персидском заливе, в основном для противовоздушной обороны, от ракет до роев беспилотников".

Это тенденция, которая фактически зародилась в Украине, потому что раньше ее не существовало, и поэтому это также вопрос обеспечения очень быстрого ответа на технологии, которые не разрабатывались в течение многих лет.
Roberto Cingolani
Генеральный директор компании Leonardo

По словам генерального директора, "это недавняя инновация, поэтому необходимо приложить усилия не только для производства, но и для разработки, поскольку требуемые решения ещё не существуют и должны быть разработаны. Приходится прилагать большие усилия как для разработки, так и для производства".

"Ни один воздушный щит нельзя назвать по-настоящему непробиваемым"

Michelangelo Dome позволяет перехватывать, отслеживать и нейтрализовать возникающие угрозы по всему спектру операций, от гиперзвуковых ракет и роев беспилотников до кибератак и более сложных гибридных угроз.

"В последние дни стало ясно не столько то, что у Ирана большой арсенал, сколько то, что, как вы убедились, ни один воздушный щит не является по-настоящему непробиваемым", - подчеркнул Чинголани в интервью Euronews.

Даже самые совершенные системы имеют свои пределы: когда говорят о 96-процентной точности, это означает, что четыре из ста попадают в цель. Но если я брошу 10 000, то тех, кто попадет, станет много". Проблема, как всегда, в том, что абсолютно точной защиты не существует, так же как не существует абсолютной точности в атаке, - продолжил он.

Поэтому мы должны совершенствовать способность прогнозировать и, прежде всего, определять цель и нейтрализовать угрозу до её появления. Именно такую роль может сыграть искусственный интеллект. Не следует, однако, путать его с искусственным интеллектом, который вместо нас решает, кого ликвидировать
Roberto Cingolani
Генеральный директор и генеральный директор Leonardo

В то же время платформа Michelangelo Dome открывает коммерческие возможности для приложений двойного назначения, таких как защита критической инфраструктуры, мониторинг окружающей среды и точное сельское хозяйство. Её возможности оцениваются в 21 млрд евро в течение следующих десяти лет, из которых 6 млрд евро уже в период 2026-2030 годов.

Генеральный директор Леонардо иллюстрирует промышленный план на 2026-2030 годы
Генеральный директор Leonardo иллюстрирует бизнес-план на 2026-2030 годы © Leonardo S.p.A. and subsidiaries.

Стратегическое направление и прочность группы

По словам Роберто Чинголани, генерального директора Leonardo, группа завершила трансформацию в многонациональную единую компанию, имеющую операционные платформы во всех стратегических областях: наземной, воздушной, военно-морской и космической: _"_Мы инвестировали значительные средства в цифровые технологии, искусственный интеллект и кибербезопасность. Сегодня мы обладаем уникальным конкурентным преимуществом, способным разрабатывать продукты и решения для реагирования на будущие угрозы", - сказал он.

Портфель заказов компании подтверждает, что Leonardo - один из крупнейших игроков на международном уровне, с сильным фокусом на передовые технологии. В условиях постоянно меняющегося глобального сценария группа обновляет промышленный план на 2026-2030 годы, намечая чёткую траекторию роста как заказов, так и доходов.

Ожидается, что за этот период совокупный объем заказов достигнет 142 миллиардов евро при среднегодовом росте в 6,1 %, а совокупный доход составит 126 миллиардов евро при среднегодовом росте в 9 %. Прогнозы показывают, что мировой бюджет на безопасность вырастет с 0,4 триллиона долларов США в 2020 году до более чем 1 триллиона долларов США к 2030 году, при этом параллельно будут расти расходы на киберпреступления.

К 2030 году компания Leonardo намерена достичь объема заказов в 32 млрд евро (по сравнению с 25 млрд евро, достигнутыми в этом году), выручки в 30 млрд евро, EBITA в 3,59 млрд евро и удвоить операционный свободный денежный поток до 2,06 млрд евро.

Человеческий капитал и устойчивое развитие

Группа намерена увеличить число сотрудников с 62 700 человек в 2025 году до 75 500 человек в 2030 году, при этом число новых сотрудников составит 28 000 человек, 55 % из которых моложе 30 лет, 70 % - специалисты в области STEM, 30 % - женщины. Человеческий капитал является ключевым конкурентным преимуществом в условиях, когда инновации и технологическая устойчивость имеют решающее значение.

План устойчивого развития включает в себя декарбонизацию, кругооборот материалов и цифровую эффективность производственных процессов, содействие инклюзии, обучение и устойчивость цепочки поставок.

Каждое направление вносит свой вклад в глобальную стратегию: электроника способствует инновациям и международному сотрудничеству, вертолеты укрепляют свою роль на гражданском и военном рынках, авиация и услуги укрепляют лидерство в области GCAP и БПЛА, аэроструктуры сосредоточены на операционном совершенстве и стратегических партнерствах, кибернетика утверждает себя в качестве ключевого европейского игрока, а космос разрабатывает интегрированные и передовые решения с такими партнерами, как Airbus и Thales.

По словам Чинголани, новый промышленный план укрепляет Leonardo в качестве глобального высокотехнологичного игрока в сфере безопасности, готового создавать суверенные и взаимосовместимые возможности для реагирования на все более сложные и взаимосвязанные угрозы, трансформируя традиционную оборону в интегрированную модель глобальной безопасности.

Поделиться Комментарии

