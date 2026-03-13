Иранские дроны убили французского солдата

На севере Ирака убит французский солдат, еще несколько ранены, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал "недопустимым" удар беспилотниками по военной базе в Эрбиле, выразив "признательность и солидарность нации" семье погибшего Арно Фриона и его товарищам.

По данным СМИ, при атаке на базу пострадали шесть военнослужащих. "Их присутствие в Ираке осуществляется исключительно в рамках борьбы с терроризмом. Война в Иране не может служить оправданием подобным атакам", =- написал французский лидер на своей странице в Х.

Удар по базе, где совместно расположены курдские силы "Пешмерга" и французская пехота, нанесли в среду дроны-камикадзе. За несколько часов до обстрела французских военных в этом же районе была атакована итальянская военная база.

По данными источников Reuters, за обстрелами стоят проиранские шиитские боевики. Они активизировали использование дронов и ракет против объектов США и других западных стран.

Американские военные тем временем сообщили, что в среду на западе Ирака, разбился американский самолет-заправщик KC-135, второй смог приземлиться.

В пятницу израильские военные отчитались о новом шквале ракет в сторону Израиля, а службы спасения обнаружили двух раненых на севере страны.

Тем временем власти Саудовской Аравии сообщили о перехвате 28 дронов. В последние дни rкоролевство систематически оказывалось под ударом. Ранее власти подтвердили, что сбили несколько беспилотников, направлявшихся к важнейшему нефтяному месторождению Шайба.

Нефть как "инструмент давления"

Иран пообещал нарушить работу мировых энергетических рынков в ответ на удары США и Израиля по его территории, начатые 28 февраля.

Нефтяной танкер после иранского удара в зоне перегрузки с судна на судно в порту Хор-эз-Зубейр недалеко от Басры, Ирак, в конце среды, 11 марта 2026 года. AP Photo

Боевая активность Тегерана привела к фактическому блокированию судоходства через Ормузский пролив, крупнейший мировой маршрут нефтепоставок.

Цены на нефть впервые с 2022 года превысили отметку в 100 долларов за баррель на фоне опасений о том, что война в регионе затянется. Накануне стало известно, что страны-члены Международного энергетического агентства договорились высвободить из стратегических резервов 400 миллионов баррелей, или треть всех резервов нефти.

Ранее Тегеран заявлял, что "не капитулирует". Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ставший преемником убитого аятоллы Али Хаменени, выступил с первым публичным заявлением, отметив, что Ормузский пролив должен остаться закрытым как "инструмент давления". Он также сообщил, что Иран обстреливает в соседних странах исключительно западные объекты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что "война близка к завершению", так как армия США действует с "опережением графика в 4-5 недель". "Все идет очень хорошо. Наши военные непревзойденные", - отметил он в ответ на заявления нового верховного лидера Ирана.