Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Иранские дроны убили французского солдата

Спасатель ищет обломки жилого дома в Тегеране, Иран, четверг, 12 марта 2026 года, после того, как он был поврежден в воскресенье во время американо-израильской воздушной кампании.
Спасатель ищет обломки жилого дома в Тегеране, Иран, четверг, 12 марта 2026 года, после того, как он был поврежден в воскресенье во время американо-израильской воздушной кампании. Авторское право  AP Photo/Vahid Salemi
Авторское право AP Photo/Vahid Salemi
By Emma De Ruiter
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Иран продолжает обстреливать позиции западных стран в регионе. В среду были атакованы базы Франции и Италии в Ираке.

На севере Ирака убит французский солдат, еще несколько ранены, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал "недопустимым" удар беспилотниками по военной базе в Эрбиле, выразив "признательность и солидарность нации" семье погибшего Арно Фриона и его товарищам.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

По данным СМИ, при атаке на базу пострадали шесть военнослужащих. "Их присутствие в Ираке осуществляется исключительно в рамках борьбы с терроризмом. Война в Иране не может служить оправданием подобным атакам", =- написал французский лидер на своей странице в Х.

Удар по базе, где совместно расположены курдские силы "Пешмерга" и французская пехота, нанесли в среду дроны-камикадзе. За несколько часов до обстрела французских военных в этом же районе была атакована итальянская военная база.

По данными источников Reuters, за обстрелами стоят проиранские шиитские боевики. Они активизировали использование дронов и ракет против объектов США и других западных стран.

Американские военные тем временем сообщили, что в среду на западе Ирака, разбился американский самолет-заправщик KC-135, второй смог приземлиться.

В пятницу израильские военные отчитались о новом шквале ракет в сторону Израиля, а службы спасения обнаружили двух раненых на севере страны.

Тем временем власти Саудовской Аравии сообщили о перехвате 28 дронов. В последние дни rкоролевство систематически оказывалось под ударом. Ранее власти подтвердили, что сбили несколько беспилотников, направлявшихся к важнейшему нефтяному месторождению Шайба.

Нефть как "инструмент давления"

Иран пообещал нарушить работу мировых энергетических рынков в ответ на удары США и Израиля по его территории, начатые 28 февраля.

Нефтяной танкер после иранского удара в зоне перегрузки с судна на судно в порту Хор-эз-Зубейр недалеко от Басры, Ирак, в конце среды, 11 марта 2026 года.
Нефтяной танкер после иранского удара в зоне перегрузки с судна на судно в порту Хор-эз-Зубейр недалеко от Басры, Ирак, в конце среды, 11 марта 2026 года. AP Photo

Боевая активность Тегерана привела к фактическому блокированию судоходства через Ормузский пролив, крупнейший мировой маршрут нефтепоставок.

Цены на нефть впервые с 2022 года превысили отметку в 100 долларов за баррель на фоне опасений о том, что война в регионе затянется. Накануне стало известно, что страны-члены Международного энергетического агентства договорились высвободить из стратегических резервов 400 миллионов баррелей, или треть всех резервов нефти.

Ранее Тегеран заявлял, что "не капитулирует". Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ставший преемником убитого аятоллы Али Хаменени, выступил с первым публичным заявлением, отметив, что Ормузский пролив должен остаться закрытым как "инструмент давления". Он также сообщил, что Иран обстреливает в соседних странах исключительно западные объекты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что "война близка к завершению", так как армия США действует с "опережением графика в 4-5 недель". "Все идет очень хорошо. Наши военные непревзойденные", - отметил он в ответ на заявления нового верховного лидера Ирана.

Дополнительные источники • AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Тегеран не намерен блокировать Ормузский пролив, заявил посол Ирана в ООН в интервью Euronews

Иранские дроны убили французского солдата

Французы возмущены резким ростом цен на топливо, правительство начало проверки злоупотреблений