Видео. Десятки тысяч протестуют против мер жесткой экономии в Брюсселе

Десятки тысяч протестующих прошли маршем по Брюсселю, выступая против реформ жесткой экономии, проводимых правительством премьер-министра Барта де Вевера.

Полиция оценила число участников примерно в 80 тысяч человек, тогда как профсоюзы заявили, что на улицы вышли более 100 тысяч.

Демонстранты несли плакаты и скандировали лозунги, проходя по улицам бельгийской столицы.

Акции протеста стали частью более широкой мобилизации профсоюзов против планируемых изменений в системе пенсионного обеспечения и выплат по безработице.

Во время марша произошли отдельные стычки: полиция вступала в столкновения с протестующими, а медики оказывали помощь пострадавшим, однако власти заявили, что в целом демонстрация прошла мирно.