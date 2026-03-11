Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Макрон: военный потенциал Ирана "еще не сведен к нулю"

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит видеоконференцию лидеров стран "Большой семерки", чтобы обсудить влияние войны в Иране на мировую экономику
Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Макрон таже заявил, что нынешний энергетический кризис не должен ставить под сомнение политику санкций против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в среду, что часть стратегических запасов нефти страны будет высвобождена, поскольку война на Ближнем Востоке ведет к росту цен на сырую нефть и угрожает мировым поставкам.

По итогам встречи лидеров стран G7, посвященной кризису вокруг Ирана, глава государства подтвердил, что было принято решение о высвобождении 400 миллионов баррелей из стратегических запасов.

Франция будет участвовать в этих коллективных усилиях, но постепенно. Эммануэль Макрон заявил, что стратегические резервы Франции могут обеспечить поставки до 14,5 млн баррелей, уточнив, что их использование будет поэтапным и что у страны все еще есть значительные запасы.

Продолжение санкций против России

По мнению французского президента, нынешний энергетический кризис не должен ставить под сомнение политику санкций против Москвы.

Блокировка Ормузского пролива и резкий рост цен на нефть _"_никоим образом не оправдывают отмену санкций", введенных против России, настаивает он.

Макрон также предостерег от недооценки возможностей Ирана, несмотря на американские и израильские удары.

"Военному баллистическому потенциалу Ирана уже нанесен значительный ущерб, но Иран продолжает атаковать несколько стран в регионе, так что его возможности не сведены к нулю", - заявил он.

Эммануэль Макрон также возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за определение следующего этапа военных операций в регионе, призвав Вашингтон "прояснить как свои конечные цели, так и темп, который он хочет придать операциям".

Ормузский пролив в центре напряженности

Ситуация в Ормузском проливе остается главным источником беспокойства для рынков и судоходной индустрии.

Президент Франции заявил, что у него нет доказательствтого, что Иран использует морские мины в этой стратегической зоне.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран столкнется с "беспрецедентными военными последствиями", если установит мины в этом в Ормузском проливе. Вскоре после этого американская армия заявила, что уничтожила 16 иранских кораблей, способных ставить мины вблизи проливов.

Для Эммануэля Макрона этот район в любом случае остается крайне опасным. Условия не созрели для возвращения к нормальной жизни, поскольку пролив теперь является "театром военных действий", сказал президент.

Помимо нефти, эскалация привела к напряженности и на других ключевых рынках, в частности, удобрений, где пострадали международные потоки. Такая ситуация может повлиять напрямую на фермеров и производство продовольствия.

На фоне растущей напряженности Эммануэль Макрон наконец призвал "как можно скорее прекратить боевые действия", заявив, что любое затягивание конфликта может еще больше усугубить последствия для экономики и безопасности в глобальном масштабе.

