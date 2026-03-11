Макрон: военный потенциал Ирана "еще не сведен к нулю"

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в среду, что часть стратегических запасов нефти страны будет высвобождена, поскольку война на Ближнем Востоке ведет к росту цен на сырую нефть и угрожает мировым поставкам.

По итогам встречи лидеров стран G7, посвященной кризису вокруг Ирана, глава государства подтвердил, что было принято решение о высвобождении 400 миллионов баррелей из стратегических запасов.

Франция будет участвовать в этих коллективных усилиях, но постепенно. Эммануэль Макрон заявил, что стратегические резервы Франции могут обеспечить поставки до 14,5 млн баррелей, уточнив, что их использование будет поэтапным и что у страны все еще есть значительные запасы.

Продолжение санкций против России

По мнению французского президента, нынешний энергетический кризис не должен ставить под сомнение политику санкций против Москвы.

Блокировка Ормузского пролива и резкий рост цен на нефть _"_никоим образом не оправдывают отмену санкций", введенных против России, настаивает он.

Макрон также предостерег от недооценки возможностей Ирана, несмотря на американские и израильские удары.

"Военному баллистическому потенциалу Ирана уже нанесен значительный ущерб, но Иран продолжает атаковать несколько стран в регионе, так что его возможности не сведены к нулю", - заявил он.

Эммануэль Макрон также возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за определение следующего этапа военных операций в регионе, призвав Вашингтон "прояснить как свои конечные цели, так и темп, который он хочет придать операциям".

Ормузский пролив в центре напряженности

Ситуация в Ормузском проливе остается главным источником беспокойства для рынков и судоходной индустрии.

Президент Франции заявил, что у него нет доказательствтого, что Иран использует морские мины в этой стратегической зоне.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран столкнется с "беспрецедентными военными последствиями", если установит мины в этом в Ормузском проливе. Вскоре после этого американская армия заявила, что уничтожила 16 иранских кораблей, способных ставить мины вблизи проливов.

Для Эммануэля Макрона этот район в любом случае остается крайне опасным. Условия не созрели для возвращения к нормальной жизни, поскольку пролив теперь является "театром военных действий", сказал президент.

Помимо нефти, эскалация привела к напряженности и на других ключевых рынках, в частности, удобрений, где пострадали международные потоки. Такая ситуация может повлиять напрямую на фермеров и производство продовольствия.

На фоне растущей напряженности Эммануэль Макрон наконец призвал "как можно скорее прекратить боевые действия", заявив, что любое затягивание конфликта может еще больше усугубить последствия для экономики и безопасности в глобальном масштабе.