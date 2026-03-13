Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Как присутствие греческих и турецких войск изменит ситуацию вокруг Северного Кипра?

Опубликовано
На фоне войны на Ближнем Востоке Греция и Турция перебросили на Кипр истребители F-16, на остров также прибыли военно-морские силы других европейских стран. Как это изменит ситуацию вокруг Северного Кипра?

В последние недели Кипр оказался в центре геополитических событий в Восточном Средиземноморье: война на Ближнем Востоке значительно увеличила военную мобильность в регионе. На остров прилетели греческие и турецкие истребители, а европейские союзники развернули там свои военно-морские силы.

Как это отразится на ситуации вокруг Северного Кипра?

Военно-морские силы Греции, Франции, Испании и Великобритании были развернуты у берегов Кипра, Лондон также усилил военное присутствие на британских базах на острове. В то же время турецкие истребители F-16 были переброшены на Северный Кипр, что вызвало бурные дебаты как на политическом, так и на стратегическом уровне.

Профессор международного права и внешней политики Университета Пантеон и член парламента от партии "Новая демократия"Ангелос Сиригос считает, что размещение турецких истребителейсущественно не изменит баланс сил на острове.

Как он отмечает, в северной части Кипра уже существует значительное турецкое военное присутствие. "В настоящее время на территории острова находятся 35 тысяч турецких солдат, 200 танков, около 500 бронетранспортеров и около 200-250 самоходных орудий", — подчеркивает профессор.

По его словам, переброска шести турецких F-16 на Северный Кипр носит скорее политический, чем военный характер.

"Для Турции ничего не изменится, если она перебросит шесть F-16, в то время как Кипр находится в двух шагах от турецкой территории. Она сделала это исключительно по внутренним причинам", — отметил он, добавив, что этот шаг также связан с реакцией, вызванной в Турции присутствием европейских и греческих сил вокруг острова.

Особый интерес, по его словам, представляет реакция, а точнее, отсутствие сильной реакции Анкары на присутствие греческих войск на Кипре.

"Удивительно то, что турки ни словом не обмолвились о четырех греческих F-16, которые теперь постоянно базируются в аэропорту Пафоса. Такого не случалось исторически за последние шестьдесят шесть лет", — сказал он.

По его словам, такое отношение объясняется общей ситуацией с безопасностью в регионе. "Я думаю, что это напрямую связано с событиями на Ближнем Востоке. Поскольку в регионе идет война, а Европа пытается защитить Республику Кипр, у Турции нет возможности открыть такой фронт", — говорит он.

В то же время он подчеркивает, что Кипр на протяжении десятилетий был одним из самых милитаризованных мест в мире, что объясняет, почему концентрация такого количества военных сил на острове не обязательно вызывает беспокойство у экспертов.

С другой стороны, профессор международных отношений Университета Кадир Хас Серхат Гюванцдает иную интерпретацию развертыванию турецких истребителей.

По его словам, этот шаг Анкары — во многом реакция на присутствие греческих военно-морских сил в южной части Кипра, а также ответ на давление общественности на турецкое правительство.

"Если что-то произойдет, и на острове не будет размещено турецких военных средств, то правительство окажется в сложном положении", — говорит он.

Он поясняет, что турецкие F-16 не были развернуты в ответ на возможную баллистическую угрозу, но могут быть задействованы в основном против других видов угроз, например, беспилотников.

"Учитывая, что Турция сохраняет значительное военное присутствие на острове, защита этих войск и киприотов-турок является приоритетной задачей", — говорит он.

Однако присутствие такого количества военных сил и средств на относительно небольшой географической территории усложняет оперативную обстановку. Серхат Гюванц предупреждает, что в случае кризиса в воздушном пространстве региона может возникнуть серьезная перегруженностьавиации.

Однако, добавляет он, существуют механизмы координации, позволяющие снизить риск аварии. "К счастью, все участвующие стороны являются членами НАТО, и существуют процедуры, позволяющие избежать столкновений в воздухе", — отмечает он.

Он также указывает на роль США в более широкой архитектуре безопасности региона и их влияние на решения Афин и Анкары.

"Любой, кто вызовет эскалацию или напряженность в этом конфликте, скорее всего, будет обвинен США в том, что он отвлекает от основных усилий. Поэтому ни Афины, ни Анкара не смогут противостоять возможной враждебной позиции США. Обе стороны будут сохранять осторожность", — подчеркивает он.

В то же время он напоминает, что на Кипре есть британские базы, с которых также действуют истребители.

"Мы не должны забывать, что на острове находятся британские суверенные базы и что Великобритания разместила там истребители Typhoon", — отмечает он.

Несмотря на усиление военного присутствия и сложность ситуации, эксперты сходятся во мнении, что Кипр остается под контролем, а баланс сил и дипломатический контроль со стороны США и НАТО выступают в качестве ключевых сдерживающих факторов.

