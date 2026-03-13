Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Финские эксперты помогут отремонтировать десятки эскалаторов на вокзале Берлина

Сломанные эскалаторы на Центральном вокзале Берлина, Берлин, 12/03/2026
Сломанные эскалаторы на Центральном вокзале Берлина, Берлин, 12/03/2026 Авторское право  Euronews/Johanna Urbancik
Авторское право Euronews/Johanna Urbancik
By Johanna Urbancik & Laura Fleischmann
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

35 из 52 эскалаторов на Центральном вокзале Берлина неисправны, что создает проблемы для пассажиров этой загруженной станции. В дело вмешался мэр города.

Это одна из самых больших и новых пересадочных станций в Европе, и тем не менее проблем здесь хватает: 35 из 52 эскалаторов на Центральном вокзале Берлина не работают к огорчению 300 тысяч путешественников, которым ежедневно приходится пересаживаться с платформы на платформу с багажом.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Проблемой озаботился лично мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС). "Бургомистр ожидает от Deutsche Bahn скорейшего устранения проблем с эскалаторами в Берлине", - цитирует dpa газету Tagesspiegel.

Пассажиры несут чемоданы, Берлин 12.03.2026
Пассажиры несут чемоданы, Берлин 12.03.2026 Euronews/Johanna Urbancik

Представитель Deutsche Bahn сообщил Euronews, что "на этой неделе ремонт начался". В помощь городу приехали специалисты из Финляндии, а запасные части были заказаны по всему миру.

Детлеф Нойс из ассоциации пассажиров Pro Bahn сообщил, что эскалаторы отказали "из-за технической неисправности", возложив вину на производителей.

"Эскалаторы могут внезапно остановиться, что потенциально может привести к падению пассажиров", - отметил Нойс. - Там, где эскалаторы не работают, безбарьерный доступ к платформам должен обеспечиваться исправными лифтами".

Сломанный эскалатор на Центральном вокзале Берлина, Берлин, 12/03/2026
Сломанный эскалатор на Центральном вокзале Берлина, Берлин, 12/03/2026 Euronews/Johanna Urbancik

Пока неясно, сколько времени потребуется Центральному вокзалу Берлина, чтобы вернуться к нормальной работе.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Deutsche Bahn: в региональном экспрессе безбилетник убил кондуктора

Финские эксперты помогут отремонтировать десятки эскалаторов на вокзале Берлина

Приключенческий туризм является ключевым для туризма, несмотря на геополитическую неопределенность