Финские эксперты помогут отремонтировать десятки эскалаторов на вокзале Берлина

Это одна из самых больших и новых пересадочных станций в Европе, и тем не менее проблем здесь хватает: 35 из 52 эскалаторов на Центральном вокзале Берлина не работают к огорчению 300 тысяч путешественников, которым ежедневно приходится пересаживаться с платформы на платформу с багажом.

Проблемой озаботился лично мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС). "Бургомистр ожидает от Deutsche Bahn скорейшего устранения проблем с эскалаторами в Берлине", - цитирует dpa газету Tagesspiegel.

Представитель Deutsche Bahn сообщил Euronews, что "на этой неделе ремонт начался". В помощь городу приехали специалисты из Финляндии, а запасные части были заказаны по всему миру.

Детлеф Нойс из ассоциации пассажиров Pro Bahn сообщил, что эскалаторы отказали "из-за технической неисправности", возложив вину на производителей.

"Эскалаторы могут внезапно остановиться, что потенциально может привести к падению пассажиров", - отметил Нойс. - Там, где эскалаторы не работают, безбарьерный доступ к платформам должен обеспечиваться исправными лифтами".

Пока неясно, сколько времени потребуется Центральному вокзалу Берлина, чтобы вернуться к нормальной работе.