Видео. Портреты на надгробиях помогают сохранять память в Пакистане

На кладбище в пакистанской Кветте отполированные мраморные надгробия с выгравированными портретами умерших помогают семьям сохранять живой память о близких.
Такая практика становится все более популярной среди общины хазар. Местный художник Садик Поя тщательно высекает изображения в мраморе, иногда выполняя работу бесплатно для семей, которые не могут ее оплатить.
Родственники говорят, что выгравированные портреты приносят утешение во время визитов на могилы и создают ощущение, будто их близкие по-прежнему рядом.
По словам некоторых семей, портреты также помогают пожилым родственникам легче находить нужные могилы на больших кладбищах.