ФОТО: Пакистанский мастер Мохаммад Сиддик гравирует традиционное изделие в своей мастерской в Лахоре, Пакистан, вторник, 24 марта 2009 года.
Видео. Портреты на надгробиях помогают сохранять память в Пакистане

Последние обновления:

На кладбище в пакистанском Кветте всё большей популярностью пользуются отполированные мраморные надгробия с выбитыми портретами умерших, особенно среди общины хазарейцев.

На кладбище в пакистанской Кветте отполированные мраморные надгробия с выгравированными портретами умерших помогают семьям сохранять живой память о близких.

Такая практика становится все более популярной среди общины хазар. Местный художник Садик Поя тщательно высекает изображения в мраморе, иногда выполняя работу бесплатно для семей, которые не могут ее оплатить.

Родственники говорят, что выгравированные портреты приносят утешение во время визитов на могилы и создают ощущение, будто их близкие по-прежнему рядом.

По словам некоторых семей, портреты также помогают пожилым родственникам легче находить нужные могилы на больших кладбищах.

