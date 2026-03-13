Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Женщина смотрит на дом, разрушенный иранским ракетным ударом, в Зарзире на севере Израиля.
No Comment

Видео. Удар ракет по северу Израиля: не менее 30 раненых

Последние обновления:

Кадры последствий удара по жилым домам в деревне Зарзир к северу от Назарета в Израиле, в результате которого пострадали не менее 30 человек.

Израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что около 30 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Зарзира, города примерно в 100 километрах (60 милях) к северу от Иерусалима, недалеко от границы с Ливаном.

По ее данным, большинство пострадавших получили ранения от осколков стекла, разбитого во время атаки. Службы экстренного реагирования осмотрели уничтоженный автомобиль и дом, поврежденный ракетой, а на месте обстрела работали кареты скорой помощи и спасатели.

«Хезболлах» заявила ранним утром в пятницу, что выпустила по Израилю несколько залпов ракет.

