Видео. Удар ракет по северу Израиля: не менее 30 раненых

Израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что около 30 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Зарзира, города примерно в 100 километрах (60 милях) к северу от Иерусалима, недалеко от границы с Ливаном.

По ее данным, большинство пострадавших получили ранения от осколков стекла, разбитого во время атаки. Службы экстренного реагирования осмотрели уничтоженный автомобиль и дом, поврежденный ракетой, а на месте обстрела работали кареты скорой помощи и спасатели.

«Хезболлах» заявила ранним утром в пятницу, что выпустила по Израилю несколько залпов ракет.