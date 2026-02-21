Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Ультиматум Фицо и Орбана: нефть в обмен на электричество

(AP Photo/Alex Brandon, Pool)
(AP Photo/Alex Brandon, Pool) Авторское право  Robert Fico
Авторское право Robert Fico
By Rory Elliott Armstrong & AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит перекачку российской нефти в Словакию. К угрозам Словакии присоединилась и Венгрия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если к понедельнику не будут восстановлены поставки российской нефти в его страну.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В субботнем посте на медиаплатформе X Фицо заявил, что "если Запад не возражает против взрыва газопровода "Северный поток", то Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как билет в один конец, выгодный только Украине".

"Если поставки нефти в Словакию не будут возобновлены в понедельник, я попрошу SEPS, государственную акционерную компанию, прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Только в январе 2026 года эти аварийные поставки, необходимые для стабилизации украинской энергосистемы, потребовались в два раза больше, чем за весь 2025 год", - добавил словацкий премьер.

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не происходят с конца января. Украинские власти утверждают, что он был поврежден в результате масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Как пишут украинские СМИ, вместо "Дружбы" Украина предложила ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод "Одесса-Броды".

К вечеру субботы к угрозам Словакии прекратить импорт электроэнергии в Украину присоединилась Венгрия. Виктор Орбан заявил, что располагает достоверной информацией о пригодности трубопровода "Дружба" для транспортировки нефти

Словакия стала ключевым европейским поставщиком электроэнергии в Украину, после того, как российские атаки нанесли серьезный ущерб энергосистеме страны. На Венгрию с начала этого года приходится около 50% всего импорта электроэнергии в Украину.

Видеомонтаж • Rory Elliott Armstrong

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Венгрия блокирует кредит ЕС в 90 млрд евро для Украины из-за поврежденного нефтепровода "Дружба"

Страны ЕС пока не договорились по новым санкциям против России в преддверии 4-й годовщины вторжения в Украину

ЕС созывает экстренное заседание из-за конфликта вокруг трубопровода "Дружба"