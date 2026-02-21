Ультиматум Фицо и Орбана: нефть в обмен на электричество

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если к понедельнику не будут восстановлены поставки российской нефти в его страну.

В субботнем посте на медиаплатформе X Фицо заявил, что "если Запад не возражает против взрыва газопровода "Северный поток", то Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как билет в один конец, выгодный только Украине".

"Если поставки нефти в Словакию не будут возобновлены в понедельник, я попрошу SEPS, государственную акционерную компанию, прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Только в январе 2026 года эти аварийные поставки, необходимые для стабилизации украинской энергосистемы, потребовались в два раза больше, чем за весь 2025 год", - добавил словацкий премьер.

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не происходят с конца января. Украинские власти утверждают, что он был поврежден в результате масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Как пишут украинские СМИ, вместо "Дружбы" Украина предложила ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод "Одесса-Броды".

К вечеру субботы к угрозам Словакии прекратить импорт электроэнергии в Украину присоединилась Венгрия. Виктор Орбан заявил, что располагает достоверной информацией о пригодности трубопровода "Дружба" для транспортировки нефти

Словакия стала ключевым европейским поставщиком электроэнергии в Украину, после того, как российские атаки нанесли серьезный ущерб энергосистеме страны. На Венгрию с начала этого года приходится около 50% всего импорта электроэнергии в Украину.